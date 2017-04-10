Во Владивостоке открылось Генконсульство КНР

Начало нового периода

Владивосток, понедельник, 10 апреля , РИА Vladnews.

Долгожданное официальное представление генерального консула Китайской Народной Республики Янь Вэньбиня состоялось во Владивостоке,сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал. На церемонию в город прибыл чрезвычайный и полномочный посол КНР в Российской Федерации Ли Хуэй. Что изменится в отношениях теперь и как раньше представители обеих стран обходились без генконсульства?