Сбербанк в два раза увеличил максимальную сумму потребительских кредитов

Условия действуют для кредитов на сумму от 300 000 рублей

Владивосток, понедельник, 10 апреля , РИА Vladnews.

Сбербанк увеличил максимальную сумму по потребительским кредитам для физических лиц в среднем в два раза, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Сбербанка.

Теперь максимальная сумма по «Потребительскому кредиту под поручительство физических лиц» составляет 5 млн рублей (ранее 3 млн рублей), по «Потребительскому кредиту без обеспечения» — 3 млн рублей (ранее 1,5 млн рублей).

По «Кредиту физическим лицам, ведущим личное подсобное хозяйство» максимальная сумма увеличена с 1 млн рублей до 1,5 млн рублей. Для клиентов, имеющих кредиты в других банках, Сбербанк предлагает «Потребительский кредит на рефинансирование кредитов» с максимальной суммой 3 млн рублей (ранее 1 млн рублей).

«В соответствии с запросами наших клиентов мы улучшаем условия по базовым продуктам, давая возможность получить более крупные суммы», — отмечает директор департамента розничных нетранзакционных продуктов Сбербанка Наталья Алымова.

В настоящее время в Сбербанке действует весенняя акция, в рамках которой минимальная ставка по «Потребительскому кредиту под поручительство физических лиц» составляет 12,9 % годовых, по «Потребительскому кредиту без обеспечения» — 13,9 % годовых. Условия действуют для кредитов на сумму от 300 000 рублей.