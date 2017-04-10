В Находке дотла сгорел автомобиль 10:37, 10 апреля В Находке дотла сгорел автомобиль (Видео)
Велосипедисты Владивостока открыли сезон 2017 09:38, 10 апреля Велосипедисты Владивостока открыли сезон 2017 (Видео)
За сутки в Приморье зафиксировано 30 пожаров 09:26, 10 апреля За сутки в Приморье зафиксировано 30 пожаров
Новостная лента
Апрель, 10 понедельник
10:55
РИА VladNews ждет ваших новостей!
10:55
В Приморье родители паникуют по поводу «готовящихся терактов» Эксклюзив
10:55
Супруга экс-губернатора Приморья возвращается во Владивосток
10:46
На Камчатке два человека попали под лавину на вулкане
10:42
Сбербанк в два раза увеличил максимальную сумму потребительских кредитов
10:37
В Находке дотла сгорел автомобиль Видео
10:33
«Питер, мы с тобой!»: Жители Владивостока выходят на митинг Видео
10:26
Лучшие идеи по освоению «дальневосточных гектаров» представят на ВЭФ
10:18
Житель Владивостока решил подзаработать денег на смерти собственной супруги
10:06
Школьники Владивостока приняли участие в эко-уроках администрации города Фото
09:56
Жительницы Приморья плохо рожают, - Минвостокразвития
09:50
Акция «Часовой у знамени Победы» пройдет по всему Приморью
09:38
Велосипедисты Владивостока открыли сезон 2017 Видео
09:26
За сутки в Приморье зафиксировано 30 пожаров
09:24
Игорь Пушкарев: Не только путь художника бывает тернист, но и мэра тоже
09:13
Один междугородний рейс из Владивостока отменен
09:10
Анатолий Вассерман приехал на фестиваль интеллектуальных игр во Владивосток Фото
09:09
Дороги Владивостока подготовят к ВЭФ-2017
09:01
Шесть домов останутся без водоснабжения в понедельник, 10 апреля Адреса
08:58
Часть Владивостока останется без света сегодня, 10 апреля Адреса
08:29
В понедельник, 10 апреля, в Приморье без осадков
08:17
В России подешевело лечение ВИЧ, туберкулеза и гепатита
06:42
Глава Минэкономразвития дал прогноз курса доллара на 2017 год
05:27
В Москве электричка врезалась в пассажирский поезд: 50 человек пострадали Фото и Видео
05:19
На Евровидение продано более 27 тысяч билетов
04:02
Приморские депутаты ищут ответственного за выдачу жилья детям-сиротам
03:01
NASA: Динозавры могли погибнуть из-за марсианского вулкана
02:00
Расстройство сна - это мутация, - ученые
00:32
Спасатели-десантники ТОФ приступили к учениям
Апрель, 09 воскресенье
23:07
Ученые рассчитали калорийность человечины
22:02
Эмоциональную бурю в интернете вызвало аморальное видео из ночного клуба
21:03
Северный Ледовитый океан стремится стать подобным Атлантическому, - ученые
20:17
Призывников Приморья проверяют на наркотики
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4111 (50) от 07 апреля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Что за прелесть эта провинция. В Японии
Дороги острова Русского: только благоустройство
Как стать участником «Бессмертного полка»
Жители Приморья подарили океанариуму капризный мячик с хвостиком
Пропусти велосипедиста. Он проедет очень быстро
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Общество

Сбербанк в два раза увеличил максимальную сумму потребительских кредитов

Условия действуют для кредитов на сумму от 300 000 рублей
Фото: vestifinance.ru Фото: vestifinance.ru
Владивосток, понедельник, 10 апреля , РИА Vladnews.

Сбербанк увеличил максимальную сумму по потребительским кредитам для физических лиц в среднем в два раза, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Сбербанка.

Теперь максимальная сумма по «Потребительскому кредиту под поручительство физических лиц» составляет 5 млн рублей (ранее 3 млн рублей), по «Потребительскому кредиту без обеспечения» — 3 млн рублей (ранее 1,5 млн рублей).

По «Кредиту физическим лицам, ведущим личное подсобное хозяйство» максимальная сумма увеличена с 1 млн рублей до 1,5 млн рублей. Для клиентов, имеющих кредиты в других банках, Сбербанк предлагает «Потребительский кредит на рефинансирование кредитов» с максимальной суммой 3 млн рублей (ранее 1 млн рублей).

«В соответствии с запросами наших клиентов мы улучшаем условия по базовым продуктам, давая возможность получить более крупные суммы», — отмечает директор департамента розничных нетранзакционных продуктов Сбербанка Наталья Алымова.

В настоящее время в Сбербанке действует весенняя акция, в рамках которой минимальная ставка по «Потребительскому кредиту под поручительство физических лиц» составляет 12,9 % годовых, по «Потребительскому кредиту без обеспечения» — 13,9 % годовых. Условия действуют для кредитов на сумму от 300 000 рублей. 

comments powered by Disqus
Похожие новости
Лучшие идеи по освоению «дальневосточных гектаров» представят на ВЭФ
10:26, 10 апреля 2017 Лучшие идеи по освоению «дальневосточных гектаров» представят на ВЭФ

Россияне предлагают дальневосточникам копать озера под разведение форели и выращивать саженцы

Школьники Владивостока приняли участие в эко-уроках администрации города
10:06, 10 апреля 2017 Школьники Владивостока приняли участие в эко-уроках администрации города

До конца учебного года в краевом центре будет организовано порядка 100 эко-занятий.

Жительницы Приморья плохо рожают, - Минвостокразвития
09:56, 10 апреля 2017 Жительницы Приморья плохо рожают, - Минвостокразвития

Сергей Качаев объяснил, что губернаторы плохо стараются

Акция «Часовой у знамени Победы» пройдет по всему Приморью
09:50, 10 апреля 2017 Акция «Часовой у знамени Победы» пройдет по всему Приморью

Акция стартует в последнюю неделю апреля и продлится до 9 мая

Один междугородний рейс из Владивостока отменен
09:13, 10 апреля 2017 Один междугородний рейс из Владивостока отменен

Расписание

Шесть домов останутся без водоснабжения в понедельник, 10 апреля
09:01, 10 апреля 2017 Шесть домов останутся без водоснабжения в понедельник, 10 апреля

Плановое отключение

Часть Владивостока останется без света сегодня, 10 апреля
08:58, 10 апреля 2017 Часть Владивостока останется без света сегодня, 10 апреля

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00