В Находке дотла сгорел автомобиль

Сообщение о пожаре поступило слишком поздно

Владивосток, понедельник, 10 апреля , РИА Vladnews.

В Приморье в результате возгорания дотла сгорел автомобиль, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент случился 9 апреля в городе Находка. Тревожное сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны в 17 часов 30 минут. Спустя четыре минуты огнеборцы прибыли на место происшествия. Как удалось выяснить, в районе улицы дальняя,30 в городе Находка горел автомобиль марки Toyota Corolla.

В 17 часо 37 минут спасатели локализовали очаг возгорания, а спустя еще 16 минут полностью ликвидировали. На момент прибытия первых пожарных подразделений площадь пожара уже составляла 7 кв.м. В пресс-службе ГУ МЧС России по Приморья корреспонденту агентства сообщили, что, несмотря на оперативное прибытие пожарных, спасти автомобиль не удалось - ТС выгорело дотла.

"Если бы вызов поступил на пуль пожарной охраны города на 10 минут раньше, таких последствий удалось бы избежать," - сообщил собеседник агентства.

Возгорание тушили 6 человек личного состава и одна едеиница техники.



