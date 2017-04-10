Российские военные самолеты облетят США, а американские - Россию

Полеты начнутся 10 апреля

Владивосток, понедельник, 10 апреля , РИА Vladnews.

С 10 по 22 апреля российские инспекторы выполнят наблюдательные полеты над территориями США и Канады, а с 10 по 14 апреля совместная миссия США и Чехии выполнит наблюдательный полет над территорией РФ. Полеты будут проходить в рамках реализации международного Договора по открытому небу, сообщает РИА VladNews со ссылкой на "Российскую газету" и ИА Regnum. Об этом рассказал начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

- В период с 10 по 14 апреля в рамках реализации международного Договора по открытому небу совместная миссия США и Чехии выполнит наблюдательный полет над территорией Российской Федерации на американском самолете наблюдения ОС-135Б, - сказал Рыжков. Полет американского самолета ОС-135Б, не предназначенного для использования какого-либо оружия, пройдет по согласованному маршруту. На воздушном судне установлены аэрофотоаппараты.

Дальность полета российского самолета над США составит 4 900 километров; вылеты пройдут с американского аэродрома открытого неба Рай-Паттерсон, штат Огайо. Потом российские военные проинспектируют с воздуха территории Канады (с 18 по 22 апреля); вылеты пройдут с аэропорта открытого неба Икулуит. Максимальная дальность полета составит 6 150 километров. Самолет будет в обоих случаях лететь по заранее определенному маршруту. Во время вылетов на борту для контроля будут находиться американские и канадские специалисты.