В Приморском крае выявлены факты массового убийства браконьерами пятнистых оленей

Материалы переданы в прокуратуру и Росприроднадзор

Владивосток, понедельник, 10 апреля , РИА Vladnews.

В Лазовском районе выявлены факты массового убийства браконьерами животных, занесенных в Красную книгу, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ОНФ.

Деятельность браконьеров осуществлялась продолжительное время, при этом части убитых животных браконьерами сбрасывались в местные реки и другие водные источники, создавая угрозу жизни и здоровью граждан и санитарной обстановке. Также деятельность браконьеров создает угрозу редким лесным насаждениям, в особенности молодым деревьям. Кроме того, местные жители прямо указывают на то, что в рамках незаконной охоты на копытных браконьеры уничтожают и повреждают объекты транспортной инфраструктуры, в том числе дорожные знаки и указатели на дорогах местного значения, что также создает угрозу благополучию граждан.

Материалы о браконьерстве были направлены в прокуратуру и Росприроднадзор. Местные жители прямо указали нам на то, что убийство пятнистых оленей, занесенных в Красную книгу, браконьерами на территории района осуществляются регулярно. Также происходит еще и загрязнение окружающей среды, почвы и водных источников, создается угроза редким лесным насаждениям. Жалобы местных жителей в органы власти к реагированию на данную ситуацию не привели, на это прямо указывают проживающие на территории Лазовского района граждане, обеспокоенные данной ситуацией.

В ходе указанных проверок факты массового убийства пятнистых оленей подтвердились. Материалы переданы в департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края для принятия мер реагирования.