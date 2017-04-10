Такого количества сильнейших кикбоксеров Дальнего Востока нигде больше не увидишь. Во Владивостоке стартовали чемпионат и первенство ДФО, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Лучшие кикбоксеры ДФО в разделе фулл-контакт с лоу-киком встретились во Владивостоке
Новости спортаВладивосток, понедельник, 10 апреля , РИА Vladnews.
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