Лучшие кикбоксеры ДФО в разделе фулл-контакт с лоу-киком встретились во Владивостоке

Новости спорта

Владивосток, понедельник, 10 апреля , РИА Vladnews.

Такого количества сильнейших кикбоксеров Дальнего Востока нигде больше не увидишь. Во Владивостоке стартовали чемпионат и первенство ДФО, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.