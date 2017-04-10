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«Артэтаж»: официальное открытие во Владивостоке

Запланирована 21 выставка
Владивосток, понедельник, 10 апреля , РИА Vladnews.

Теперь официально! Новые выставочные залы городского центра современного искусства «Артэтаж» открыты во Владивостоке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

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