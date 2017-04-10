Лучшие идеи по освоению «дальневосточных гектаров» представят на ВЭФ

Россияне предлагают дальневосточникам копать озера под разведение форели и выращивать саженцы

Владивосток, понедельник, 10 апреля , РИА Vladnews.

Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке проводит конкурс в поиске новых идей по освоению "дальневосточных гектаров"; за две недели из разных регионов страны люди прислали уже более 100 вариантов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития. Победители конкурса получат возможность представить свои проекты на Восточном экономическом форуме во Владивостоке в сентябре.

Самыми активными стали жители Амурской области и Краснодарского края: оттуда пришло 15 работ.

Конкурс проводится по номинациям: "Малоэтажное жилищное строительство", "Сельское хозяйство", "Туризм и рекреация", "Инновационные/технологичные решения", "Экологическая и социально ориентированная деятельность", "Поселения".

Наиболее привлекательны для конкурсантов на данный момент номинации "Сельское хозяйство" и "Экологическая деятельность". Например, в этих категориях поданы проекты по разведению форели на специально созданном в рамках гектара озере, по строительству биовегетария для круглогодичного выращивания овощей в условиях северного климата, организации питомника лесных, садовых и парковых растений для получения посадочного материала.