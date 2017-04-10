Житель Владивостока решил подзаработать денег на смерти собственной супруги

Возбуждено уголовное дело

Владивосток, понедельник, 10 апреля , РИА Vladnews.

Житель города Владивостока обвинен в совершении мошенничества при получении выплат, то есть хищения денежных средств при получении пособий, установленных законами и иными нормативными актами, путем предоставления заведомо ложных сведений, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморью.

Так, следствием было установлено, что в октябре прошлого года мужчина 63 лет за счет предприятия, оказывающего ритуальные услуги, похоронил свою жену. Немногим позже приморец решил обманом завладеть деньгами, которые им не были затрачены. Обвиняемый обратился в районное отделение пенсионного фонда с заявлением, в котором предоставил недостоверные сведения на выплату социального пособия на погребения умершей супруги. Путем обмана злоумышленник получил платежное поручение, согласно которому ему было предоставлено социальное пособие в сумме более 6 тысяч рублей. Полученные денежные средства обвиняемый потратил по своему усмотрению.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, то есть хищение денежных средств, при получении пособий, установленных законами и иными нормативными актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений). Доказана причастность фигуранта к совершению мошенничества при получении выплат. Расследование завершено. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемый полностью возместил ущерб потерпевшей стороне.