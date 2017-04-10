«Питер, мы с тобой!»: Жители Владивостока выходят на митинг

Выразить поддержку жителям Петербурга пришли около полутысячи горожан

Владивосток, понедельник, 10 апреля , РИА Vladnews.

После недавних трагических событий в Санкт-Петербурге администрация президента дала рекомендацию всем регионам провести митинги против террора. В некоторых городах подобные акции уже были проведены. Владивосток не стал исключением. Выразить поддержку жителям Петербурга пришли около полутысячи горожан, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.