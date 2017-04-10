Игорь Пушкарев: Не только путь художника бывает тернист, но и мэра тоже

Глава города поздравил жителей с открытием музея современного искусства

Владивосток, понедельник, 10 апреля , РИА Vladnews.

На минувшей неделе во Владивостоке состоялось открытие Центра современного искусства «Артэтаж». С этим знаменательным событием для города жителей Владивостока поздравил Игорь Пушкарев, сообщает РИА VladNews.

- Во Владивостоке открылся Центр современного искусства «Артэтаж». Я всегда хотел, чтобы в нашем городе появился музей современного искусства, поэтому приложил все усилия для его создания. Отдельно хочу поблагодарить Александра Городнего за саму идею и вклад своей коллекции в развитие этого проекта, - написал Игорь Пушкарев.

Глава Владивостока добавил, что расстроен, так как ему не удалось лично присутствовать на открытии. Отметим, что открытие «Артэтажа» - значимое событие для приморской столицы, с чем Игорь Пушкарев и поздравил местных жителей.

- Не только путь художника бывает тернист, но и мэра тоже. Мысленно с вами, уважаемые друзья! – добавил Пушкарев.

Как ранее сообщало РИА VladNews, Басманный районный суд Москвы 9 марта по ходатайству следствия временно отстранил Игоря Пушкарева от должности главы Владивостока. Адвокат мэра приморской столицы Александр Высоцкий отметил, что по факту ничего не меняется, так как Игорь Сергеевич вот уже 9 месяцев находится под арестом и не выполняет обязанностей главы города. Защита обжалует это решение.

Напомним, 21 февраля Басманный суд продлил срок содержания под стражей Игорю Пушкареву до 30 мая 2017 года. Таким образом, Игорь Пушкарев будет находиться в СИЗО №1 города Москвы уже год. При этом ни одного заседания по сути предъявленных обвинений не было.

Глава Владивостока был задержан 1 июня 2016 года. Ему предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе.