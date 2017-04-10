Школьники Владивостока приняли участие в эко-уроках администрации города

До конца учебного года в краевом центре будет организовано порядка 100 эко-занятий.

Владивосток, понедельник, 10 апреля , РИА Vladnews.

Экологические уроки, организованные администрацией Владивостока, с начала весны прошли в 18 школах города, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Всего в приморской столице состоялось 52 эко-занятия, на которых побывали 1 500 учащихся.

«Уверен, экологическое воспитание подрастающего поколения – это необходимый процесс, который должен идти параллельно с основным обучением, – рассказал заместитель начальника управления охраны окружающей среды и природопользования администрации Владивостока Антон Бибиков. – Уроки проходят в школах города в рамках реализации подпрограммы «Экологическое просвещение, образование и информирование населения». Подпрограмма предусматривает проведение ежегодного комплекса мероприятий для юных горожан и является, в свою очередь, частью муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Владивостока» на 2014 – 2019 годы».

Как рассказали в управлении охраны окружающей среды и природопользования, экологическое просвещение подрастающего поколения – одно из основных направлений в деятельности администрации Владивостока. В сентябре, в начале учебного года, муниципальным школам было предложено принять участие в реализации подпрограммы «Экологическое просвещение, образование и информирование населения». И 50 общеобразовательных учреждений на это предложение откликнулись.

Эко-уроки уже состоялись в муниципальных школах № 70, 77, 82, 79, 6, 52, 10, 14, 35, 56, 66, 50, 58, 47, 80, 43, 17 и лицее № 3.

Для младших классов организованы уроки под названием «Долой полиэтиленовые пакеты». Школьникам рассказывают об экологическом вреде, который наносят пакеты окружающей среде, и возможности их замены на эко-сумки из хлопчатобумажной ткани. Во время практического занятия детям предоставляется возможность внести свой вклад в борьбу за экологическое здоровье планеты: ребенок может создать и расписать индивидуальную сумку, которую после урока заберет с собой.

Для старших классов проходят занятия на тему «Отходы – сырье третьего тысячелетия». Здесь школьники узнают о современных методах утилизации отходов, раздельном сборе мусора. Во время урока подростки имеют возможность посмотреть документальный фильм о современных технологиях переработки отходов, а после этого играют в тематические игры, разбившись на команды. Самые активные получают призы.

«Занятия направлены на повышение уровня знаний в сфере охраны окружающей среды и безопасного обращения с отходами, воспитание ответственного отношения к природным ресурсам и формирование экологического мировоззрения», – отметила главный специалист отдела организации природоохранных мероприятий администрации Владивостока Лариса Ким.

Планируется, что до конца учебного года в краевом центре будет организовано порядка 100 эко-занятий.

Для информации:

На 2017 год – в России он объявлен годом экологии – во Владивостоке пройдет около 100 эко-уроков, 20 тематических экскурсий на предприятия, экологические игры, интеллектуальные турниры, конкурсы творческих работ, акции по сбору отдельных видов отходов. В парке культуры и отдыха имени Сергея Лазо состоится экологический праздник, посвященный всемирному дню охраны окружающей среды. Кроме того, будет организована молодёжная конференция, участники которой предоставят на суд жюри проекты на тему сохранения окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. Завершится год экологии во Владивостоке традиционным праздником «Экошоу-2017».