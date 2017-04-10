Жительницы Приморья плохо рожают, - Минвостокразвития

Сергей Качаев объяснил, что губернаторы плохо стараются

Владивосток, понедельник, 10 апреля , РИА Vladnews.

В семи дальневосточных регионах из девяти рождаемость превысила среднероссийский уровень; в список не вошли Приморье и Магадан. О свежей статистике Минвостокразвития на селекторном совещании с дальневосточными регионами рассказал замглавы министерства Сергей Качаев, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостока.

- Проектом Концепции демографической политики Дальнего Востока на период до 2025 года установлены целевые показатели рождаемости. Суммарный коэффициент рождаемости к 2020 году должен составить 1,95 и 2,05 к 2025 году. Мы видим, что в семи дальневосточных регионах уровень рождаемости выше среднероссийского, - сказал Качаев. Также он отметил, что регионы (кроме Сахалина) мало делают для улучшения демографической обстановки:

- Снижение уровня рождаемости в 2016 году показало, что действующие меры недостаточны. Однако сейчас в регионах, за редким исключением, нет дополнительных мер поддержки семей, - подчеркнул замминистра. Качаев отметил положительно только Сахалин, где при рождении второго ребенка из регионального бюджета предоставляется единовременно миллион рублей для первоначального взноса на приобретение жилья, а также возможно получение льготной ипотеки. Кроме того, в Сахалинской области предусмотрена единовременная выплата многодетным семьям, имеющим пять и более детей. Также в регионе семьи могут обратить за предоставлением специального арендного жилья.