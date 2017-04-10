В Находке дотла сгорел автомобиль 10:37, 10 апреля В Находке дотла сгорел автомобиль (Видео)
Велосипедисты Владивостока открыли сезон 2017 09:38, 10 апреля Велосипедисты Владивостока открыли сезон 2017 (Видео)
За сутки в Приморье зафиксировано 30 пожаров 09:26, 10 апреля За сутки в Приморье зафиксировано 30 пожаров
Новостная лента
Апрель, 10 понедельник
10:55
РИА VladNews ждет ваших новостей!
10:55
В Приморье родители паникуют по поводу «готовящихся терактов» Эксклюзив
10:55
Супруга экс-губернатора Приморья возвращается во Владивосток
10:46
На Камчатке два человека попали под лавину на вулкане
10:42
Сбербанк в два раза увеличил максимальную сумму потребительских кредитов
10:37
В Находке дотла сгорел автомобиль Видео
10:33
«Питер, мы с тобой!»: Жители Владивостока выходят на митинг Видео
10:26
Лучшие идеи по освоению «дальневосточных гектаров» представят на ВЭФ
10:18
Житель Владивостока решил подзаработать денег на смерти собственной супруги
10:06
Школьники Владивостока приняли участие в эко-уроках администрации города Фото
09:56
Жительницы Приморья плохо рожают, - Минвостокразвития
09:50
Акция «Часовой у знамени Победы» пройдет по всему Приморью
09:38
Велосипедисты Владивостока открыли сезон 2017 Видео
09:26
За сутки в Приморье зафиксировано 30 пожаров
09:24
Игорь Пушкарев: Не только путь художника бывает тернист, но и мэра тоже
09:13
Один междугородний рейс из Владивостока отменен
09:10
Анатолий Вассерман приехал на фестиваль интеллектуальных игр во Владивосток Фото
09:09
Дороги Владивостока подготовят к ВЭФ-2017
09:01
Шесть домов останутся без водоснабжения в понедельник, 10 апреля Адреса
08:58
Часть Владивостока останется без света сегодня, 10 апреля Адреса
08:29
В понедельник, 10 апреля, в Приморье без осадков
08:17
В России подешевело лечение ВИЧ, туберкулеза и гепатита
06:42
Глава Минэкономразвития дал прогноз курса доллара на 2017 год
05:27
В Москве электричка врезалась в пассажирский поезд: 50 человек пострадали Фото и Видео
05:19
На Евровидение продано более 27 тысяч билетов
04:02
Приморские депутаты ищут ответственного за выдачу жилья детям-сиротам
03:01
NASA: Динозавры могли погибнуть из-за марсианского вулкана
02:00
Расстройство сна - это мутация, - ученые
00:32
Спасатели-десантники ТОФ приступили к учениям
Апрель, 09 воскресенье
23:07
Ученые рассчитали калорийность человечины
22:02
Эмоциональную бурю в интернете вызвало аморальное видео из ночного клуба
21:03
Северный Ледовитый океан стремится стать подобным Атлантическому, - ученые
20:17
Призывников Приморья проверяют на наркотики
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4111 (50) от 07 апреля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Что за прелесть эта провинция. В Японии
Дороги острова Русского: только благоустройство
Как стать участником «Бессмертного полка»
Жители Приморья подарили океанариуму капризный мячик с хвостиком
Пропусти велосипедиста. Он проедет очень быстро
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Общество

Жительницы Приморья плохо рожают, - Минвостокразвития

Сергей Качаев объяснил, что губернаторы плохо стараются
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Владивосток, понедельник, 10 апреля , РИА Vladnews.

В семи дальневосточных регионах из девяти рождаемость превысила среднероссийский уровень; в список не вошли Приморье и Магадан. О свежей статистике Минвостокразвития на селекторном совещании с дальневосточными регионами рассказал замглавы министерства Сергей Качаев, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостока. 

- Проектом Концепции демографической политики Дальнего Востока на период до 2025 года установлены целевые показатели рождаемости. Суммарный коэффициент рождаемости к 2020 году должен составить 1,95 и 2,05 к 2025 году. Мы видим, что в семи дальневосточных регионах уровень рождаемости выше среднероссийского, - сказал Качаев. Также он отметил, что регионы (кроме Сахалина) мало делают для улучшения демографической обстановки:

- Снижение уровня рождаемости в 2016 году показало, что действующие меры недостаточны. Однако сейчас в регионах, за редким исключением, нет дополнительных мер поддержки семей, - подчеркнул замминистра. Качаев отметил положительно только Сахалин, где при рождении второго ребенка из регионального бюджета предоставляется единовременно миллион рублей для первоначального взноса на приобретение жилья, а также возможно получение льготной ипотеки. Кроме того, в Сахалинской области предусмотрена единовременная выплата многодетным семьям, имеющим пять и более детей. Также в регионе семьи могут обратить за предоставлением специального арендного жилья.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Акция «Часовой у знамени Победы» пройдет по всему Приморью
09:50, 10 апреля 2017 Акция «Часовой у знамени Победы» пройдет по всему Приморью

Акция стартует в последнюю неделю апреля и продлится до 9 мая

Один междугородний рейс из Владивостока отменен
09:13, 10 апреля 2017 Один междугородний рейс из Владивостока отменен

Расписание

Шесть домов останутся без водоснабжения в понедельник, 10 апреля
09:01, 10 апреля 2017 Шесть домов останутся без водоснабжения в понедельник, 10 апреля

Плановое отключение

Часть Владивостока останется без света сегодня, 10 апреля
08:58, 10 апреля 2017 Часть Владивостока останется без света сегодня, 10 апреля

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00

В понедельник, 10 апреля, в Приморье без осадков
08:29, 10 апреля 2017 В понедельник, 10 апреля, в Приморье без осадков

В Уссурийске переменная облачность, температура воздуха +15...+17°C.

На Евровидение продано более 27 тысяч билетов
05:19, 10 апреля 2017 На Евровидение продано более 27 тысяч билетов

Продажа билетов на полуфинал и финал стартует 10 апреля

Приморские депутаты ищут ответственного за выдачу жилья детям-сиротам
04:02, 10 апреля 2017 Приморские депутаты ищут ответственного за выдачу жилья детям-сиротам

Готовится обращение к губернатору края