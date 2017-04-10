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Спорт

Велосипедисты Владивостока открыли сезон 2017

Открытие «Велосезона-2017» оставило только положительные эмоции
Фото: Маргарита Рябикова, РИА VladNews Фото: Маргарита Рябикова, РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 10 апреля , РИА Vladnews.

8 апреля во Владивостоке состоялось открытие «Велосезона - 2017», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. В массовом заезде по центральным улицам столицы Приморья приняли участие более 500 велосипедистов от мала до велика, любители и профессионалы. Всех объединил спорт и здоровый образ жизни. Самой маленькой участнице велозаезда – 1 годик.

В этом году организаторы – управление по делам молодёжи администрации Владивостока - решили открыть велосезон проездом по главным улицам города. Велопробег стартовал от Покровского парка по улице Алеутская, далее по Корабельной Набережной и финишировал на набережной Цесаревича, где для всех участников были организованы локальные площадки - игры по велополо, мастер-классы по велоремонту и другие велосипедные мероприятия.

«Администрация города активно поддерживает велодвижение во Владивостоке. Открытие велосезона стало традиционным ежегодным мероприятием. В этом году, несмотря на пасмурную погоду, участников очень много – более 500, - рассказал Сергей Язев, ведущий специалист управления по делам молодежи администрации города Владивостока. - Радует, что с каждым годом количество участников велозаездов растёт, всё больше горожан выбирают здоровый образ жизни».

Сегодняшнее открытие «Велосезона-2017» оставило у участников только положительные эмоции и они с радостью ими делились.

«Мы с сыном Иваном впервые принимаем участие в таком массовом заезде по городским улицам. Здесь так много велосипедистов! Велосипед – это образ жизни, это интересно и весело. Вся наша семья катается на велосипедах», - рассказала участница заезда Надежда.

«Второй год всей семьей участвуем в открытии сезона. Это очень здорово – прокатиться по центру Владивостока и полюбоваться его красотой», - отметил Сергей.

«Эмоции переполняют! Столько людей на красивых велосипедах! У всех прекрасное настроение!», - поделился Александр.

«Я долго ждал этого события. Очень радостно, у всех отличное настроение. Для меня велосипед – это досуг, любимое занятие», - рассказал участник заезда Максим.

Стоит отметить, что в рамках проведения веломероприятий и популяризации велоспорта администрация Владивостока организовала курс лекций «Вело ПДД». Велосипедисты проводят для школьников теоретические и практические занятия по езде на велосипеде и рассказывают ребятам о правилах поведения на дороге.

На открытии «Велосезона - 2017» побывал и фотокорреспондент РИА VladNews.

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