За сутки в Приморье зафиксировано 30 пожаров

Выявлено 177 термоточек

Владивосток, понедельник, 10 апреля , РИА Vladnews.

За прошедшие сутки на территории Приморского края произошло 30 пожаров, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморью.

На тушении было задействовано 174 человека личного состава и 48 единиц техники. По данным спутникового мониторинга Владивостокского филиала ФГБУ НЦУКС по состоянию на семь часов утра выявлено 177 термоточек в 22 муниципальных образованиях: Анучинский МР (1), Артемовский ГО (1), Дальнегорский ГО (2), Дальнереченский МР (3), Кировский МР (3), Красноармейский МР (1), Лесозаводский ГО (5), Михайловский МР (13), Надеждинский МР (5), Находкинский ГО (1), Октябрьский МР (14), Партизанский ГО (2), Партизанский МР (14), Пограничный МР (21), Спасский МР (5), Уссурийский ГО (26), Ханкайский МР (6), Хасанский МР (18), Хорольский МР (15), Черниговский МР (2), Чугуевский МР (1), Шкотовский МР (14), Яковлевский (4).

Проверяются.