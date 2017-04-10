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Фоторепортажи

Анатолий Вассерман приехал на фестиваль интеллектуальных игр во Владивосток

Подобный чемпионат в приморской столице проходит впервые
Фото: Маргарита Рябикова, РИА VladNews Фото: Маргарита Рябикова, РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 10 апреля , РИА Vladnews.

8 и 9 апреля в кампусе на острове Русский прошел очный этап чемпионата мира по игре "Что? Где? Когда?", в котором приняли участие 32 команды из Москвы, Владивостока, Находки, Уссурийска, Южно-Сахалинска. Стоит отметить, что участие в фестивале принял и российский журналист, публицист, телеведущий, многократный победитель интеллектуальных телеигр Анатолий Вассерман, который представлял команду "Зигзак", сообщает РИА VladNews.

Такого масштаба фестиваль проходит впервые во Владивостоке. Для многих команд, которые приняли участие в фестивале, турнир по ЧГК - отборочный этап чемпионата мира, который пройдет осенью в Астане.

В первый день фестиваля прошли три тура по ЧГК, далее следовал письменный отбор турнира по "Своей игре" и групповой этап "Брейн-ринга". Награждение победителей состоялось на второй день фестиваля.

Автор фоторепортажа: Маргарита Рябикова, РИА VladNews

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