Во Владивостоке прошло очередное совещание по вопросам подготовки в Восточному экономическому форуму, который пройдет в сентябре на острове Русский, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. Совещание коснулось вопросов транспортного обеспечения нужд форума, в том числе подготовки аэропорта Кневичи и дорожно-транспортной инфраструктуры Владивостока к ВЭФ-2017.
Дороги Владивостока подготовят к ВЭФ-2017
Совещание, посвященное транспортной логистике, прошло в приморской столицеВладивосток, понедельник, 10 апреля , РИА Vladnews.
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