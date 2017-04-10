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Политика и экономика

Дороги Владивостока подготовят к ВЭФ-2017

Совещание, посвященное транспортной логистике, прошло в приморской столице
Фото: ВЭФ Фото: ВЭФ
Владивосток, понедельник, 10 апреля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке прошло очередное совещание по вопросам подготовки в Восточному экономическому форуму, который пройдет в сентябре на острове Русский, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. Совещание коснулось вопросов транспортного обеспечения нужд форума, в том числе подготовки аэропорта Кневичи и дорожно-транспортной инфраструктуры Владивостока к ВЭФ-2017.

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