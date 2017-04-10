Один междугородний рейс из Владивостока отменен

Сегодня, 10 апреля, на владивостокском автовокзале отменен один междугородний автобусный рейс, сообщает РИА VladNews со ссылкой на сайт "Примвокзал".
Так,й рейс 520, следующий по маршруту Владивосток - Арсеньев в 12:40, отменен.
Сегодня, 10 апреля, на владивостокском автовокзале отменен один междугородний автобусный рейс, сообщает РИА VladNews со ссылкой на сайт "Примвокзал".
Так,й рейс 520, следующий по маршруту Владивосток - Арсеньев в 12:40, отменен.
Плановое отключение
Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00
В Уссурийске переменная облачность, температура воздуха +15...+17°C.
Продажа билетов на полуфинал и финал стартует 10 апреля
Готовится обращение к губернатору края
Возможность влияния Красной планеты на Землю изучается
Международное исследование