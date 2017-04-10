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Один междугородний рейс из Владивостока отменен

Расписание
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, понедельник, 10 апреля , РИА Vladnews.

Сегодня, 10 апреля, на владивостокском автовокзале отменен один междугородний автобусный рейс, сообщает РИА VladNews со ссылкой на сайт "Примвокзал".

Так,й рейс 520, следующий по маршруту Владивосток - Арсеньев в 12:40, отменен.

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