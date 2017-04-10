Часть Владивостока останется без света сегодня, 10 апреля

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00

Фото: РИА VladNews

Владивосток, понедельник, 10 апреля , РИА Vladnews.

Сегодня, 10 апреля, часть Владивостока останется без света, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПВ ВПЭС. Адреса: Борисенко: 104, 104а;

Жемчужная: 24;



Камчатская: 1/кв.1, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 2, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Кирова: 62, 79; Клубная: 47в, 49д, 49д; Красного знамени пр-кт: 29, 29а/кв.31, 31, 33, 35, 35/кв.1, 35/кв.2, 35ориентир; Ломаная: 27, 29, 33, 35, 37, 43; Острякова: 1, 3, 3/кв.1, 5; Петропавловская: 1, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 3, 3а, 5, 7, 9; Пологая: 65а, 69; Светланская: 123а; Уборевича: 25а; Янтарная: 10, 12; Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.

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