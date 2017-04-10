Часть Владивостока останется без света сегодня, 10 апреля

Сегодня, 10 апреля, часть Владивостока останется без света, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПВ ВПЭС.
Адреса:
Борисенко: 104, 104а;
Жемчужная: 24;
Камчатская: 1/кв.1, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 2, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
Кирова: 62, 79;
Клубная: 47в, 49д, 49д;
Красного знамени пр-кт: 29, 29а/кв.31, 31, 33, 35, 35/кв.1, 35/кв.2, 35ориентир;
Ломаная: 27, 29, 33, 35, 37, 43;
Острякова: 1, 3, 3/кв.1, 5;
Петропавловская: 1, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 3, 3а, 5, 7, 9;
Пологая: 65а, 69;
Светланская: 123а;
Уборевича: 25а;
Янтарная: 10, 12;
Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.