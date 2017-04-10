В понедельник, 10 апреля, в Приморье без осадков

В Уссурийске переменная облачность, температура воздуха +15...+17°C.

Владивосток, понедельник, 10 апреля , РИА Vladnews.

Сегодня, 10 апреля, погоду в Приморье определяет поле пониженного атмосферного давления. В крае без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +5...+20°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный умеренный, со второй половины дня сильный. Температура воздуха +7...+9°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха +15...+17°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха +8...+10°C.

По наблюдениям прошлых лет (1917–2016 гг.) погода во Владивостоке 10 апреля носила неустойчивый характер. Минимальная температура воздуха в 1965 году составила −5,6 °C. Максимальная температура воздуха +16,9 °C отмечалась в 1946 году. За весь период наблюдений дождь наблюдался в 25, снег — в 19, мокрый снег — в 5, туман — в 25, позёмок — в 5 случаях, метель — в 1970 году, гроза — в 1989 году. Наибольшее количество осадков за сутки (26 мм) выпало в 2006 году. Штормовой ветер (27 м/с) регистрировался в 2006 году.