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Происшествия

В Москве электричка врезалась в пассажирский поезд: 50 человек пострадали

В трагедии на западе столицы никто не погиб
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Владивосток, понедельник, 10 апреля , РИА Vladnews.

Столкновение пассажирского поезда Москва-Брест и пригородной электрички произошло в Москве. Как сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Москвы, на западе столицы поздно вечером в субботу произошла железнодорожная авария. На перегоне Фили-Кунцево машинист электрички применил экстренное торможение, чтобы избежать наезда на человека. Однако, система торможения не сработала и состав поехал в обратную сторону, совершив столкновение со стоящим на путях пассажирским поездом. В результате крушения, с рельс сошли 2 вагона электрички и локомотив поезда. 

В трагедии пострадало 50 человек, 12 из них находятся в больницах Москвы, шестеро в крайне тяжелом состоянии. Всего в пассажирском поезде находилось 455 человек, в электричке 20. Пострадали контролеры электрички и поездная бригада локомотива поезда. 

Службы МЧС столицы оперативно ликвидировали последствия аварии. Поезд прибыл в Минск с пятичасовым опозданием. Движение на Белорусском направлении восстановлено.

Момент железнодорожной трагедии сняли на фото и выложили на Ютуб пассажиры электрички. 

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