В России подешевело лечение ВИЧ, туберкулеза и гепатита

Под давлением ФАС на фармацевтическую промышленность

Владивосток, понедельник, 10 апреля , РИА Vladnews.

Минздрав России может сэкономить как минимум 63 млн рублей за счет снижения цен на лекарственные препараты для лечения ВИЧ-инфекции, туберкулеза, гепатитов В и С. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Под давлением Федеральной антимонопольной службы на территории РФ производителями лекарств была снижена стоимость 239 наименований препаратов, предназначенных для лечения таких серьезных заболеваний, как ВИЧ-инфекция, туберкулез, гепатит В и С:

«В 2017 году, с учетом снижения зарегистрированных цен, минимальная экономия бюджетных средств при закупке лекарств для лечения ВИЧ-инфекции только для Минздрава России составит более 63 млн рублей, а снижение цен на лекарства программы «7 нозологий» позволит сэкономить не менее 5 млрд рублей», - приводит пресс-служба ФАС слова заместителя начальника управления контроля социальной сферы и торговли Надежды Шаравской.