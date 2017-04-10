Один междугородний рейс из Владивостока отменен 09:13, 10 апреля Один междугородний рейс из Владивостока отменен
Анатолий Вассерман приехал на фестиваль интеллектуальных игр во Владивосток 09:10, 10 апреля Анатолий Вассерман приехал на фестиваль интеллектуальных игр во Владивосток (Фото)
Дороги Владивостока подготовят к ВЭФ-2017 09:09, 10 апреля Дороги Владивостока подготовят к ВЭФ-2017
Новостная лента
Апрель, 10 понедельник
09:24
РИА VladNews ждет ваших новостей!
09:24
В Приморье родители паникуют по поводу «готовящихся терактов» Эксклюзив
09:24
Супруга экс-губернатора Приморья возвращается во Владивосток
09:13
Один междугородний рейс из Владивостока отменен
09:10
Анатолий Вассерман приехал на фестиваль интеллектуальных игр во Владивосток Фото
09:09
Дороги Владивостока подготовят к ВЭФ-2017
09:01
Шесть домов останутся без водоснабжения в понедельник, 10 апреля Адреса
08:58
Часть Владивостока останется без света сегодня, 10 апреля Адреса
08:29
В понедельник, 10 апреля, в Приморье без осадков
08:17
В России подешевело лечение ВИЧ, туберкулеза и гепатита
06:42
Глава Минэкономразвития дал прогноз курса доллара на 2017 год
05:27
В Москве электричка врезалась в пассажирский поезд: 50 человек пострадали Фото и Видео
05:19
На Евровидение продано более 27 тысяч билетов
04:02
Приморские депутаты ищут ответственного за выдачу жилья детям-сиротам
03:01
NASA: Динозавры могли погибнуть из-за марсианского вулкана
02:00
Расстройство сна - это мутация, - ученые
00:32
Спасатели-десантники ТОФ приступили к учениям
Апрель, 09 воскресенье
23:07
Ученые рассчитали калорийность человечины
22:02
Эмоциональную бурю в интернете вызвало аморальное видео из ночного клуба
21:03
Северный Ледовитый океан стремится стать подобным Атлантическому, - ученые
20:17
Призывников Приморья проверяют на наркотики
19:19
Молодой человек выпрыгнул из окна во Владивостоке
19:02
Прокурору Приморья не понравилось в СИЗО Владивостока
18:02
В Приморье ночью сгорела база отдыха
17:32
Приморье потратит почти миллиард рублей на гидротехнические работы на реках
17:02
Около Уссурийска расчистили заносы на реках
16:30
В Приморье скоро отключат отопление
16:02
В Приморье начат набор в ​Российскую школу политики
15:32
Во Владивостоке пройдет финал панъевропейского фестивального марафона
14:58
Как спасти детеныша тюленя в Приморье
14:33
Чиновники Приморья: Гражданам выдают слишком много дров
14:00
Серьезная авария произошла под Владивостоком Фото
13:31
Страстная неделя-2017: что можно, а чего нельзя делать
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4111 (50) от 07 апреля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Что за прелесть эта провинция. В Японии
Дороги острова Русского: только благоустройство
Как стать участником «Бессмертного полка»
Жители Приморья подарили океанариуму капризный мячик с хвостиком
Пропусти велосипедиста. Он проедет очень быстро
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Красота и Здоровье

В России подешевело лечение ВИЧ, туберкулеза и гепатита

Под давлением ФАС на фармацевтическую промышленность
Фото: Dreamstime Фото: Dreamstime
Владивосток, понедельник, 10 апреля , РИА Vladnews.

Минздрав России может сэкономить как минимум 63 млн рублей за счет снижения цен на лекарственные препараты для лечения ВИЧ-инфекции, туберкулеза, гепатитов В и С. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Под давлением Федеральной антимонопольной службы на территории РФ производителями лекарств была снижена стоимость 239 наименований препаратов, предназначенных для лечения таких серьезных заболеваний, как ВИЧ-инфекция, туберкулез, гепатит В и С:

«В 2017 году, с учетом снижения зарегистрированных цен, минимальная экономия бюджетных средств при закупке лекарств для лечения ВИЧ-инфекции только для Минздрава России составит более 63 млн рублей, а снижение цен на лекарства программы «7 нозологий» позволит сэкономить не менее 5 млрд рублей», - приводит пресс-служба ФАС слова заместителя начальника управления контроля социальной сферы и торговли Надежды Шаравской.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Расстройство сна - это мутация, - ученые
02:00, 10 апреля 2017 Расстройство сна - это мутация, - ученые

Возможно, быть "совой" - сродни болезни

Ученые рассчитали калорийность человечины
23:07, 09 апреля 2017 Ученые рассчитали калорийность человечины

Оказалось, что есть говядину все же целесообразнее

Приморцев приглашают бесплатно пройти флюорографию
00:38, 09 апреля 2017 Приморцев приглашают бесплатно пройти флюорографию

Месячник по борьбе с туберкулезом

Ученые придумали вакцину от угрей
23:17, 08 апреля 2017 Ученые придумали вакцину от угрей

На сегодняшний день существует масса методов, которые применяются в борьбе против угревой сыпи

Как «сове» стать «жаворонком» - выяснили ученые
19:15, 08 апреля 2017 Как «сове» стать «жаворонком» - выяснили ученые

Правило нужно соблюдать каждый день

Врачи рассказали приморцам о методах борьбы с депрессией
15:50, 08 апреля 2017 Врачи рассказали приморцам о методах борьбы с депрессией

​Большая пресс-конференция состоялась в крае

Кошки и собаки спасают от ожирения и аллергии детей
12:33, 08 апреля 2017 Кошки и собаки спасают от ожирения и аллергии детей

Жизнь с четвероногими с детства приносит пользу ребенку