Глава Минэкономразвития дал прогноз курса доллара на 2017 год

Представляя новый вариант базового экономического прогноза

Владивосток, понедельник, 10 апреля , РИА Vladnews.

Министр экономического развития России Максим Орешкин, представляя новый вариант базового экономического прогноза высказал свои предположения по поводу того, что будет с долларом в ближайшее время, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



По его прогнозу, к концу 2017 года курс доллара повысится до 68 рублей. На биржевых торгах 6 апреля доллар стоит около 56 рублей.



Базовый сценарий предусматривает падение цены нефти к концу года до 40 долларов за баррель. Сейчас она стоит на уровне порядка 55 долларов. При этом, при сохранении нынешних цен на «черное золото», по словам Орешкина, курс доллара поднимется до 63-64 рублей.



«Прогноз на 2018–2020 год рассчитан исходя из среднегодовой цены на нефть от 40,8 до 42,4 доллара за баррель. Доллар в этот период будет стоить от 69,8 до 72,7 рубля.



Российская экономика входит в фазу активного роста «на позитивной ноте»: зависимость экономики РФ от цен на нефть значительно снизилась, рост ВВП в 2017 году в базовом варианте прогноза составит 2% при среднегодовой цене на нефть в 45,6 доллара за баррель», - сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, представляя новый прогноз министерства.



Что будет с долларом в ближайшее время: свежий прогноз



Росийские власти ожидают, что рубль в скором времени существенно укрепится и концу года курс будет уже 68 рублей за доллар, нефть подешевеет до 40 долларов за баррель, а инфляция замедлится до 3,8%.



«Колебания цен на нефть будут в меньшей степени влиять на основные экономические показатели», - сказал министр.



Именно поэтому основное различие между базовым и целевым сценарием развития экономики РФ заключается не в уровне цен на нефть, а в том, что в них рассматривается разная успешность реализации тех структурных реформ, над которыми правительство в настоящее время работает.



«У меня практически нет сомнений, что мы будем ближе к целевому сценарию, нежели к базовому. Именно над этим мы сейчас активно работаем, именно для этого и готовится план-2025», - сказал Орешкин.



Главным риском для развития российской экономики на ближайшие годы Орешкин считает жесткую посадку экономики Китая. Он напомнил о серьезном сокращении золотовалютных резервов в Китае, которые достигли отметки в $3 трлн, и продолжающемся оттоке капитала из китайской экономики.



«Эффект и на мировую экономику, и на динамику цен на нефть будет негативным. Поэтому наш консервативный сценарий исходит из негативного развития событий в Китае»,- добавил министр.