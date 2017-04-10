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Общество

На Евровидение продано более 27 тысяч билетов

Продажа билетов на полуфинал и финал стартует 10 апреля
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Владивосток, понедельник, 10 апреля , РИА Vladnews.

Более 27 тысяч билетов удалось продать на мероприятия в рамках конкурса «Евровидение-2017», который будет проходить в Украине, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. Больше половины билетов было куплено украинцами, а среди иностранцев чаще всего билеты приобретали немцы и британцы:

«В настоящее время удалось продать на все события более 27 000 билетов, и 50% приблизительно куплены украинцами и 50% иностранцами. Из иностранцев лидируют немцы и британцы»,- поделился вице-премьер Украины.

По его словам, всего ожидается до 20 тысяч иностранных гостей в течение 2 недель. С 10 апреля ожидается очередная волна продажи билетов: начнется продажа самых ценных билетов - на гранд финал и на полуфинал.

По результатам жеребьевки конкурсант от РФ выступает 11 мая, во 2-м полуфинале. 13 мая состоится финальный концерт. Напомним, что Россию на конкурсе должна была представлять Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning. Однако Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд на территорию страны на 3 года из-за ее выступления в Крыму.

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