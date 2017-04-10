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Общество

NASA: Динозавры могли погибнуть из-за марсианского вулкана

Возможность влияния Красной планеты на Землю изучается
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Владивосток, понедельник, 10 апреля , РИА Vladnews.

Ученые из NASA предположили, что причиной гибели динозавров мог стать марсианский вулкан - гора Арсия, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. Как считают исследователи, повышенная активность вулкана на Марсе могла запустить процессы, которые спровоцировали вымирание динозавров на Земле.

На сегодняшний день гора Арсия – это потухший щитовидный гигант на поверхности Марса. Он является одной из самых высоких гор на планетах Солнечной системы. Высота этого вулкана достигает 19 километров. Ученым удалось установить, что период его пиковой активности совпадает с датировкой исчезновения крупных звероящеров на нашей планете.

«Мы можем предположить, что пиковая активность вулканической области на плато Арсия, вероятно, происходила 150 миллионов лет назад, во время позднего Юрского периода, после чего полностью прекратилась примерно в то же время, когда вымерли динозавры на Земле», - отметил сотрудник Центра космических полетов NASA Джейкоб Ричардсон.

По мнению ученых, активность горы Арсия проявляется с периодичностью 3 миллиона лет. К такому выводу они пришли, используя программы компьютерного моделирования. Как отмечают исследователи, им пока не удалось разобраться окончательно в том, какие процессы могли быть запущены извержением марсианского вулкана на Земле, но они предполагают, что этот вулкан мог способствовать вымиранию динозавров. 

Ученые намерены продолжить изучение этого древнего вулкана, чтобы понять, какое влияние Марс может оказывать на Землю.

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