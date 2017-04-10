Расстройство сна - это мутация, - ученые

Возможно, быть "совой" - сродни болезни

Владивосток, понедельник, 10 апреля , РИА Vladnews.

Турецкие и американские генетики в ходе совместного исследования выяснили одну из возможных причин того, почему некоторые люди предпочитают поздно ложиться спать и не любят раннее пробуждение. Результаты своего исследования международная группа ученых опубликовала в журнале Cell, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



Исследователи пришли к заключению, что за сдвиг времени для сна ответственны мутации в гене CRY1, который связан с регуляцией циркадных ритмов человека. Специалисты провели подсчеты и выяснили, что данная разновидность единицы наследственности несет ответственность за проблемы со сном у приблизительно 1,3 % популяции современных европейцев (кроме финнов).



К соответствующим выводам ученые пришли, когда проанализировали геном человека и пяти его близких родственников, которые имеют расстройства сна.



Выводы генетиков подтвердило исследование, в котором приняли участие шесть турецких семей, у 39 членов которых были найдены мутации CRY1. У большинства испытуемых периоды сна были сдвинуты на 2-4 часа вперед, а у некоторых и вовсе не наблюдалось какой-либо закономерности во времени отхода ко сну.



Ученые советуют людям с мутациями в CRY1 придерживаться такого режима дня, в котором учитывается сдвиг в их циркадных ритмах.