Приморские депутаты ищут ответственного за выдачу жилья детям-сиротам

Готовится обращение к губернатору края

Владивосток, понедельник, 10 апреля , РИА Vladnews.

Депутаты Приморья ищут ответственного за координацию деятельности органов исполнительной власти по реализации краевого закона об обеспечении жильем детей-сирот. В связи с этим на заседании Законодательного Собрания региона 13 апреля будет рассмотрено обращение краевого парламента к губернатору края по вопросу определения вице-губернатора, ответственного за этот вопрос, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ЗС ПК. Это будет один из вопросов, стоящих на поввестке дня краевого комитета по социальной политике и защите прав граждан.