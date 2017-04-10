Депутаты Приморья ищут ответственного за координацию деятельности органов исполнительной власти по реализации краевого закона об обеспечении жильем детей-сирот. В связи с этим на заседании Законодательного Собрания региона 13 апреля будет рассмотрено обращение краевого парламента к губернатору края по вопросу определения вице-губернатора, ответственного за этот вопрос, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ЗС ПК. Это будет один из вопросов, стоящих на поввестке дня краевого комитета по социальной политике и защите прав граждан.
Приморские депутаты ищут ответственного за выдачу жилья детям-сиротам
Готовится обращение к губернатору краяВладивосток, понедельник, 10 апреля , РИА Vladnews.
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