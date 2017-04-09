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Ученые рассчитали калорийность человечины

Оказалось, что есть говядину все же целесообразнее
Фото: spb.mir-kvestov.ru Фото: spb.mir-kvestov.ru
Владивосток, воскресенье, 09 апреля , РИА Vladnews.

Ученый-археолог из Университета Брайтона (Великобритания) рассчитал полную калорийность человеческого тела для того, чтобы показать, что древние люди ели друг друга не из кулинарного интереса. Данные исследования, опубликованного в журнале «Scientific Reports», говорят о том, что каннибализм в древности мог иметь социальные мотивы. 

Согласно полученным археологом данным, здоровый совершеннолетний мужчина, масса тела которого составляет примерно 66 килограммов, имеет питательную ценность более 143 тысяч килокалорий. Из них порядка 32 тысяч приходится на скелетную мышечную ткань. 

В среднем калорийность мяса женщины Homo sapiens обычно ниже, чем у мужчины аналогичного возраста. Минимальной калорийностью обладает ребенок возрастом до четырех лет: при массе в 13,5 килограмма на скелетную мышечную ткань в этом случае приходится более 660 килокалорий.

Используя данные о химическом составе человеческого тела, археолог Джеймс Коул подсчитал калорийность каждого его кусочка.

По его словам, если съедать тело полностью, от мышц до костей и кожи, то можно получить около 144 тыс. калорий. Наиболее калорийна жировая ткань — в ней содержится до 50 тыс. калорий. Из печени можно получить 2600 калорий — дневную норму для взрослого мужчины. 

Однако, несмотря на это, человек целиком содержит меньше половины калорий, содержащихся в одной только скелетной плоти коровы.

Свои расчеты Коул провел на основе анализа содержащихся в человеческой плоти белков и жиров. Для своего исследования автор использовал останки четырех древних Homo sapiens.

Исследование Коула мотивировано потребностью выявить питательную ценность рациона кроманьонцев и неандертальцев, которые учеными подозреваются в каннибализме. Автор приходит к выводу, что суммарная питательная ценность мамонтов, носорогов и оленей гораздо выше, чем у любого из представителей Homo sapiens, поэтому древний каннибализм нельзя объяснить только желанием человека утолить свой голод.

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