Северный Ледовитый океан стремится стать подобным Атлантическому, - ученые

Международное исследование

Владивосток, воскресенье, 09 апреля , РИА Vladnews.

Ученые из разных стран мира пришли к выводу о том, что со временем Северный Ледовитый океан будет все больше напоминать Атлантический. Результаты исследования опубликованы в журнале Science, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Международная группа исследователей проанализировала информацию со спутников, собранную в 2013–2015 годах, которая позволяет отслеживать толщину льда и системы буев в Арктике.

Исследователи доказали, что постепенно уменьшающаяся площадь ледяного покрова в этом регионе приводит к вертикальному перемешиванию воды. То же самое происходит и в свободных ото льда частях Атлантики.

По мнению экспертов, вертикальное перемешивание воды в Северном Ледовитом океане имеет сходство с теми процессами, которые можно наблюдать в Атлантике – там, где нет льдов. Об этом свидетельствуют данные о толщине льдов в Арктике, полученные в период с 2013 по 2015 год. Оценку ледового покрова океанологи произвели при помощи системы радиобуев в Арктике и космических данных, присланных спутниками.

Как говорят специалисты, благодаря постоянно уменьшающейся толщине льда вода перемешивается активнее, нежели прежде, переходя, тем самым, в состояние ослабленной стратификации.

Надо отметить, что обеспокоенность ученых вызывает быстрое сокращение площади ледяного покрова в Северном Ледовитом океане летом. К примеру, в 2011 году ледяной покров растаял почти на всей восточной части Евразийского бассейна.