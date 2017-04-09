Молодой человек выпрыгнул из окна во Владивостоке 19:19, 09 апреля Молодой человек выпрыгнул из окна во Владивостоке
В Приморье ночью сгорела база отдыха 18:02, 09 апреля В Приморье ночью сгорела база отдыха
Чиновники Приморья: Гражданам выдают слишком много дров 14:33, 09 апреля Чиновники Приморья: Гражданам выдают слишком много дров
Новостная лента
Апрель, 09 воскресенье
22:37
РИА VladNews ждет ваших новостей!
22:37
В Приморье родители паникуют по поводу «готовящихся терактов» Эксклюзив
22:37
Супруга экс-губернатора Приморья возвращается во Владивосток
22:02
Эмоциональную бурю в интернете вызвало аморальное видео из ночного клуба
21:03
Северный Ледовитый океан стремится стать подобным Атлантическому, - ученые
20:17
Призывников Приморья проверяют на наркотики
19:19
Молодой человек выпрыгнул из окна во Владивостоке
19:02
Прокурору Приморья не понравилось в СИЗО Владивостока
18:02
В Приморье ночью сгорела база отдыха
17:32
Приморье потратит почти миллиард рублей на гидротехнические работы на реках
17:02
Около Уссурийска расчистили заносы на реках
16:30
В Приморье скоро отключат отопление
16:02
В Приморье начат набор в ​Российскую школу политики
15:32
Во Владивостоке пройдет финал панъевропейского фестивального марафона
14:58
Как спасти детеныша тюленя в Приморье
14:33
Чиновники Приморья: Гражданам выдают слишком много дров
14:00
Серьезная авария произошла под Владивостоком Фото
13:31
Страстная неделя-2017: что можно, а чего нельзя делать
13:04
Началась работа по определению почетного гражданина Владивостока в 2017 году
12:31
9 апреля - Вербное воскресенье
12:04
Водитель-лихач погиб в Приморье Фото
11:44
Март в Приморье выдался экстремально теплым
11:17
Надеждинский район Приморья отмечает юбилей
10:42
Иностранцы написали диктант по русскому языку во Владивостоке Фото
10:17
Во Владивостоке с опережением расписания приземлится самолет из Москвы
09:48
Девять междугородних рейсов из Владивостока отменены
09:32
Гороскоп на 9 апреля
08:54
В Приморье тепло, без осадков
06:32
Что нужно знать, вступая в долевое строительство
04:06
Ученые: люди с детства любят супергероев
02:20
Танцевальный баттл в Приморье соберет молодежь со всего Дальнего Востока
00:38
Приморцев приглашают бесплатно пройти флюорографию
Апрель, 08 суббота
23:17
Ученые придумали вакцину от угрей
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4111 (50) от 07 апреля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Что за прелесть эта провинция. В Японии
Дороги острова Русского: только благоустройство
Как стать участником «Бессмертного полка»
Жители Приморья подарили океанариуму капризный мячик с хвостиком
Пропусти велосипедиста. Он проедет очень быстро
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Общество

Северный Ледовитый океан стремится стать подобным Атлантическому, - ученые

Международное исследование
Фото: megaribolov.ru Фото: megaribolov.ru
Владивосток, воскресенье, 09 апреля , РИА Vladnews.

Ученые из разных стран мира пришли к выводу о том, что со временем Северный Ледовитый океан будет все больше напоминать Атлантический. Результаты исследования опубликованы в журнале Science, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Международная группа исследователей проанализировала информацию со спутников, собранную в 2013–2015 годах, которая позволяет отслеживать толщину льда и системы буев в Арктике.

Исследователи доказали, что постепенно уменьшающаяся площадь ледяного покрова в этом регионе приводит к вертикальному перемешиванию воды. То же самое происходит и в свободных ото льда частях Атлантики.

По мнению экспертов, вертикальное перемешивание воды в Северном Ледовитом океане имеет сходство с теми процессами, которые можно наблюдать в Атлантике – там, где нет льдов. Об этом свидетельствуют данные о толщине льдов в Арктике, полученные в период с 2013 по 2015 год. Оценку ледового покрова океанологи произвели при помощи системы радиобуев в Арктике и космических данных, присланных спутниками.

Как говорят специалисты, благодаря постоянно уменьшающейся толщине льда вода перемешивается активнее, нежели прежде, переходя, тем самым, в состояние ослабленной стратификации.

Надо отметить, что обеспокоенность ученых вызывает быстрое сокращение площади ледяного покрова в Северном Ледовитом океане летом. К примеру, в 2011 году ледяной покров растаял почти на всей восточной части Евразийского бассейна.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Призывников Приморья проверяют на наркотики
20:17, 09 апреля 2017 Призывников Приморья проверяют на наркотики

Профилактическая акция УМВД и Военного комиссариата

Приморье потратит почти миллиард рублей на гидротехнические работы на реках
17:32, 09 апреля 2017 Приморье потратит почти миллиард рублей на гидротехнические работы на реках

Для защиты от наводнений

Около Уссурийска расчистили заносы на реках
17:02, 09 апреля 2017 Около Уссурийска расчистили заносы на реках

Глубина снятого слоя - до 2 метров

В Приморье скоро отключат отопление
16:30, 09 апреля 2017 В Приморье скоро отключат отопление

Энергетики региона готовятся завершить отопительный сезон

Как спасти детеныша тюленя в Приморье
14:58, 09 апреля 2017 Как спасти детеныша тюленя в Приморье

Меры безопасности для животного и человека, куда звонить

Чиновники Приморья: Гражданам выдают слишком много дров
14:33, 09 апреля 2017 Чиновники Приморья: Гражданам выдают слишком много дров

Новые нормы вступят в силу к следующему отопительному сезону

Страстная неделя-2017: что можно, а чего нельзя делать
13:31, 09 апреля 2017 Страстная неделя-2017: что можно, а чего нельзя делать

"Расписание" праздничной недели