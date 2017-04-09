Призывников Приморья проверяют на наркотики

Профилактическая акция УМВД и Военного комиссариата

Владивосток, воскресенье, 09 апреля , РИА Vladnews.

Управлением по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Приморскому краю в период весенней призывной кампании совместно с Военным комиссариатом проводятся информационно-просветительные мероприятия по повышению уровня правовой грамотности призывников, осведомленности о вредных последствиях употребления наркотических средств и психотропных веществ, а также об ответственности за их незаконный оборот.

Подобная работа давно ведется в плановом порядке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу приморской полиции. Кроме лекций, оперативные сотрудники совместно с кинологами проводят обследования, направленные на выявление среди призывников фактов незаконного хранения наркотических средств и психотропных веществ.

В период осеннего призыва 2016 года в крае проведено 7 подобных мероприятий, в ходе которых молодым людям, призванным на службу, предоставляется возможность не только получить правовые знания, но и задать интересующие вопросы специалистам.