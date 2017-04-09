Молодой человек выпрыгнул из окна во Владивостоке 19:19, 09 апреля Молодой человек выпрыгнул из окна во Владивостоке
В Приморье ночью сгорела база отдыха 18:02, 09 апреля В Приморье ночью сгорела база отдыха
Чиновники Приморья: Гражданам выдают слишком много дров 14:33, 09 апреля Чиновники Приморья: Гражданам выдают слишком много дров
Новостная лента
Апрель, 09 воскресенье
21:01
РИА VladNews ждет ваших новостей!
21:01
В Приморье родители паникуют по поводу «готовящихся терактов» Эксклюзив
21:01
Супруга экс-губернатора Приморья возвращается во Владивосток
20:17
Призывников Приморья проверяют на наркотики
19:19
Молодой человек выпрыгнул из окна во Владивостоке
19:02
Прокурору Приморья не понравилось в СИЗО Владивостока
18:02
В Приморье ночью сгорела база отдыха
17:32
Приморье потратит почти миллиард рублей на гидротехнические работы на реках
17:02
Около Уссурийска расчистили заносы на реках
16:30
В Приморье скоро отключат отопление
16:02
В Приморье начат набор в ​Российскую школу политики
15:32
Во Владивостоке пройдет финал панъевропейского фестивального марафона
14:58
Как спасти детеныша тюленя в Приморье
14:33
Чиновники Приморья: Гражданам выдают слишком много дров
14:00
Серьезная авария произошла под Владивостоком Фото
13:31
Страстная неделя-2017: что можно, а чего нельзя делать
13:04
Началась работа по определению почетного гражданина Владивостока в 2017 году
12:31
9 апреля - Вербное воскресенье
12:04
Водитель-лихач погиб в Приморье Фото
11:44
Март в Приморье выдался экстремально теплым
11:17
Надеждинский район Приморья отмечает юбилей
10:42
Иностранцы написали диктант по русскому языку во Владивостоке Фото
10:17
Во Владивостоке с опережением расписания приземлится самолет из Москвы
09:48
Девять междугородних рейсов из Владивостока отменены
09:32
Гороскоп на 9 апреля
08:54
В Приморье тепло, без осадков
06:32
Что нужно знать, вступая в долевое строительство
04:06
Ученые: люди с детства любят супергероев
02:20
Танцевальный баттл в Приморье соберет молодежь со всего Дальнего Востока
00:38
Приморцев приглашают бесплатно пройти флюорографию
Апрель, 08 суббота
23:17
Ученые придумали вакцину от угрей
22:36
Злостный нарушитель ПДД во Владивостоке отправится за решетку на 15 суток
21:04
Учёные выяснили причину каннибализма древних людей‍
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4111 (50) от 07 апреля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Что за прелесть эта провинция. В Японии
Дороги острова Русского: только благоустройство
Как стать участником «Бессмертного полка»
Жители Приморья подарили океанариуму капризный мячик с хвостиком
Пропусти велосипедиста. Он проедет очень быстро
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Общество

Призывников Приморья проверяют на наркотики

Профилактическая акция УМВД и Военного комиссариата
Фото: УМВД Приморского края Фото: УМВД Приморского края
Владивосток, воскресенье, 09 апреля , РИА Vladnews.

Управлением по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Приморскому краю в период весенней призывной кампании совместно с Военным комиссариатом проводятся информационно-просветительные мероприятия по повышению уровня правовой грамотности призывников, осведомленности о вредных последствиях употребления наркотических средств и психотропных веществ, а также об ответственности за их незаконный оборот.

Подобная работа давно ведется в плановом порядке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу приморской полиции. Кроме лекций, оперативные сотрудники совместно с кинологами проводят обследования, направленные на выявление среди призывников фактов незаконного хранения наркотических средств и психотропных веществ.

В период осеннего призыва 2016 года в крае проведено 7 подобных мероприятий, в ходе которых молодым людям, призванным на службу, предоставляется возможность не только получить правовые знания, но и задать интересующие вопросы специалистам.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Приморье потратит почти миллиард рублей на гидротехнические работы на реках
17:32, 09 апреля 2017 Приморье потратит почти миллиард рублей на гидротехнические работы на реках

Для защиты от наводнений

Около Уссурийска расчистили заносы на реках
17:02, 09 апреля 2017 Около Уссурийска расчистили заносы на реках

Глубина снятого слоя - до 2 метров

В Приморье скоро отключат отопление
16:30, 09 апреля 2017 В Приморье скоро отключат отопление

Энергетики региона готовятся завершить отопительный сезон

Как спасти детеныша тюленя в Приморье
14:58, 09 апреля 2017 Как спасти детеныша тюленя в Приморье

Меры безопасности для животного и человека, куда звонить

Чиновники Приморья: Гражданам выдают слишком много дров
14:33, 09 апреля 2017 Чиновники Приморья: Гражданам выдают слишком много дров

Новые нормы вступят в силу к следующему отопительному сезону

Страстная неделя-2017: что можно, а чего нельзя делать
13:31, 09 апреля 2017 Страстная неделя-2017: что можно, а чего нельзя делать

"Расписание" праздничной недели

Началась работа по определению почетного гражданина Владивостока в 2017 году
13:04, 09 апреля 2017 Началась работа по определению почетного гражданина Владивостока в 2017 году

Выбраны ответственные лица комиссии