Прокурору Приморья не понравилось в СИЗО Владивостока

Прокурорское представление внесено в адрес врио начальника ГУФСИН региона

Владивосток, воскресенье, 09 апреля , РИА Vladnews.

Прокурор Приморского края Сергей Бессчасный посетил с проверкой СИЗО-1 Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры края. В ходе надзорных мероприятий выявлен ряд нарушений закона, с целью устранения которых в адрес врио начальника ГУФСИН России по Приморскому краю внесено представление. Результаты рассмотрения акта реагирования и фактическое устранение нарушений закона находится на контроле в прокуратуре края.

В ходе проверки произведен обход камер, технических и административных зданий. Проверена законность применения к подозреваемым, обвиняемым и осужденным мер дисциплинарного воздействия, качество оказания им медицинской помощи, материально-бытовое оснащение и санитарное состояние камерных помещений. Также дана оценка продовольственному и вещевому обеспечению следственно-арестованных, соблюдения ими правил внутреннего распорядка. Проведен личный прием. Особое внимание уделено условиям содержания несовершеннолетних и женщин, содержащихся под стражей в СИЗО-1.

Помимо этого, проверена организация работы администрации учреждения в части реализации прав следственно-арестованных на защиту, в том числе на обращение с жалобами в органы государственной власти, отдельное внимание уделено вопросам пожарной безопасности.