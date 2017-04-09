Молодой человек выпрыгнул из окна во Владивостоке 19:19, 09 апреля Молодой человек выпрыгнул из окна во Владивостоке
В Приморье ночью сгорела база отдыха 18:02, 09 апреля В Приморье ночью сгорела база отдыха
Чиновники Приморья: Гражданам выдают слишком много дров 14:33, 09 апреля Чиновники Приморья: Гражданам выдают слишком много дров
Новостная лента
Апрель, 09 воскресенье
22:37
РИА VladNews ждет ваших новостей!
22:37
В Приморье родители паникуют по поводу «готовящихся терактов» Эксклюзив
22:37
Супруга экс-губернатора Приморья возвращается во Владивосток
22:02
Эмоциональную бурю в интернете вызвало аморальное видео из ночного клуба
21:03
Северный Ледовитый океан стремится стать подобным Атлантическому, - ученые
20:17
Призывников Приморья проверяют на наркотики
19:19
Молодой человек выпрыгнул из окна во Владивостоке
19:02
Прокурору Приморья не понравилось в СИЗО Владивостока
18:02
В Приморье ночью сгорела база отдыха
17:32
Приморье потратит почти миллиард рублей на гидротехнические работы на реках
17:02
Около Уссурийска расчистили заносы на реках
16:30
В Приморье скоро отключат отопление
16:02
В Приморье начат набор в ​Российскую школу политики
15:32
Во Владивостоке пройдет финал панъевропейского фестивального марафона
14:58
Как спасти детеныша тюленя в Приморье
14:33
Чиновники Приморья: Гражданам выдают слишком много дров
14:00
Серьезная авария произошла под Владивостоком Фото
13:31
Страстная неделя-2017: что можно, а чего нельзя делать
13:04
Началась работа по определению почетного гражданина Владивостока в 2017 году
12:31
9 апреля - Вербное воскресенье
12:04
Водитель-лихач погиб в Приморье Фото
11:44
Март в Приморье выдался экстремально теплым
11:17
Надеждинский район Приморья отмечает юбилей
10:42
Иностранцы написали диктант по русскому языку во Владивостоке Фото
10:17
Во Владивостоке с опережением расписания приземлится самолет из Москвы
09:48
Девять междугородних рейсов из Владивостока отменены
09:32
Гороскоп на 9 апреля
08:54
В Приморье тепло, без осадков
06:32
Что нужно знать, вступая в долевое строительство
04:06
Ученые: люди с детства любят супергероев
02:20
Танцевальный баттл в Приморье соберет молодежь со всего Дальнего Востока
00:38
Приморцев приглашают бесплатно пройти флюорографию
Апрель, 08 суббота
23:17
Ученые придумали вакцину от угрей
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4111 (50) от 07 апреля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Что за прелесть эта провинция. В Японии
Дороги острова Русского: только благоустройство
Как стать участником «Бессмертного полка»
Жители Приморья подарили океанариуму капризный мячик с хвостиком
Пропусти велосипедиста. Он проедет очень быстро
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Происшествия

Эмоциональную бурю в интернете вызвало аморальное видео из ночного клуба

Большинство комментаторов не смогли объяснить, зачем они это посмотрели
Фото: GreenGu.ru Фото: GreenGu.ru
Владивосток, воскресенье, 09 апреля , РИА Vladnews.

Эмоциональную бурю и сотни "фи" среди интернет-комментаторов вызвало видео, размещенное сегодня на одной из популярных инстаграм-страниц Приморья, сообщает корреспондент РИА VladNews. На видео мужчина и женщина занимаются сексом, не обращая внимание на окружающих, под песню Stromae "Alors on danse". Впрочем, окружающие тоже не обращают внимание на парочку.

За первый час после появления видео интима между мужчиной и женщиной на танцполе неизвестного ночного клуба собрало более 20 тысяч просмотров и более 300 комментариев, в большинстве своем сводившихся к "зачем я это посмотрел" и "животные":

"Какой УЖАС творится, что у народа в голове вместо МОЗГОВ? Беспредел полный, ничего нет Святого у них. :( . Как их понимать?"

"Я в шоке просто"

"Что делает алкоголь с людьми"

"С ними все понятно (весна,обострение), а куда охрана смотрит (странная политика у клуба, раз там такое происходит)"

"Ужас. Вроде бы март прошёл"

"Энималс плэнет"

Однако нашлись среди комментаторов и те, кто обратил внимание других на то, что ночной клуб - "это же не театр или библиотека". Один человек даже написал: "Хахахаха, комменты кора. Все прям святые, куда б деться".

Как бы то ни было, если в оценке моральной стороны большинство комментаторов сошлись, то версии места происшествия расходились серьезно: от городов Дальнереченск, Владивосток, Партизанск и поселков Дунай и Шкотово в Приморье до города Нерюнгри в Якутии и Тюмени.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Молодой человек выпрыгнул из окна во Владивостоке
19:19, 09 апреля 2017 Молодой человек выпрыгнул из окна во Владивостоке

Причины устанавливаются

Прокурору Приморья не понравилось в СИЗО Владивостока
19:02, 09 апреля 2017 Прокурору Приморья не понравилось в СИЗО Владивостока

Прокурорское представление внесено в адрес врио начальника ГУФСИН региона

В Приморье ночью сгорела база отдыха
18:02, 09 апреля 2017 В Приморье ночью сгорела база отдыха

Пострадавших нет

Серьезная авария произошла под Владивостоком
14:00, 09 апреля 2017 Серьезная авария произошла под Владивостоком

Работают спасатели

Водитель-лихач погиб в Приморье
12:04, 09 апреля 2017 Водитель-лихач погиб в Приморье

Легковушка влетела под прицеп припаркованного грузовика

Злостный нарушитель ПДД во Владивостоке отправится за решетку на 15 суток
22:36, 08 апреля 2017 Злостный нарушитель ПДД во Владивостоке отправится за решетку на 15 суток

Суд Владивостока вынес решение

Приморец спровоцировал серьезное ДТП в пригороде Владивостока
20:26, 08 апреля 2017 Приморец спровоцировал серьезное ДТП в пригороде Владивостока

Обстоятельства случившегося выясняются