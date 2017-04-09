Эмоциональную бурю в интернете вызвало аморальное видео из ночного клуба

Большинство комментаторов не смогли объяснить, зачем они это посмотрели

Владивосток, воскресенье, 09 апреля , РИА Vladnews.

Эмоциональную бурю и сотни "фи" среди интернет-комментаторов вызвало видео, размещенное сегодня на одной из популярных инстаграм-страниц Приморья, сообщает корреспондент РИА VladNews. На видео мужчина и женщина занимаются сексом, не обращая внимание на окружающих, под песню Stromae "Alors on danse". Впрочем, окружающие тоже не обращают внимание на парочку.

За первый час после появления видео интима между мужчиной и женщиной на танцполе неизвестного ночного клуба собрало более 20 тысяч просмотров и более 300 комментариев, в большинстве своем сводившихся к "зачем я это посмотрел" и "животные":

"Какой УЖАС творится, что у народа в голове вместо МОЗГОВ? Беспредел полный, ничего нет Святого у них. :( . Как их понимать?"

"Я в шоке просто"

"Что делает алкоголь с людьми"

"С ними все понятно (весна,обострение), а куда охрана смотрит (странная политика у клуба, раз там такое происходит)"

"Ужас. Вроде бы март прошёл"

"Энималс плэнет"

Однако нашлись среди комментаторов и те, кто обратил внимание других на то, что ночной клуб - "это же не театр или библиотека". Один человек даже написал: "Хахахаха, комменты кора. Все прям святые, куда б деться".

Как бы то ни было, если в оценке моральной стороны большинство комментаторов сошлись, то версии места происшествия расходились серьезно: от городов Дальнереченск, Владивосток, Партизанск и поселков Дунай и Шкотово в Приморье до города Нерюнгри в Якутии и Тюмени.

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