В Приморье ночью сгорела база отдыха

Пострадавших нет

Владивосток, воскресенье, 09 апреля , РИА Vladnews.

В Партизанском районе Приморского края в ночь с субботы на воскресенье сгорела база отдыха, сообщает корреспондент РИА VladNews. Сгорели гостиничный комплекс, баня и банкетный зал. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливают специалисты.