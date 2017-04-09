В Партизанском районе Приморского края в ночь с субботы на воскресенье сгорела база отдыха, сообщает корреспондент РИА VladNews. Сгорели гостиничный комплекс, баня и банкетный зал. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливают специалисты.
В Приморье ночью сгорела база отдыха
Пострадавших нетВладивосток, воскресенье, 09 апреля , РИА Vladnews.
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