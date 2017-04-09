Приморье потратит почти миллиард рублей на гидротехнические работы на реках

Для защиты от наводнений

Владивосток, воскресенье, 09 апреля , РИА Vladnews.

В 2017 году запланированы работы на нескольких гидротехнических объектах Приморья, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

Так, в Партизанском районе запланирована расчистка и дноуглубления рек Белая, Мельники, Тигровая, Постышевка, ручьев Малый Поселковый и Орлиный общей протяженность более 10 километров. В Спасске-Дальнем расчистят более пяти километров рек Кулешовка и Спасовка, а в Чугуевском – почти три километра ручьёв Калугин, Ближний, Масленников.

Кроме того, департаментом природных ресурсов подготовлена проектная документация и проведена государственная экспертиза еще по шести объектам.

«Это расчистка, спрямление, дноуглубление русел рек для защиты населенных пунктов от наводнений, общим объемом финансирования на сумму более 168 миллионов рублей», – доложил Александр Коршенко.

Для строительства новых объектов инженерной защиты от наводнений разработана проектно-сметная документация ещё по трем объектам на сумму почти 800 миллионов рублей.

«Гидротехнические сооружения построят в селе Новомихайловка Чугуевского района, в селах Рощино и Вострецово Красноармейского района, в Лесозаводском городском округе», – уточнил руководитель ведомства.

В 2016 в муниципалитетах Приморья выполнены работы на 95 объектах, из них 48 – расчистка русел и берегоукрепление, 47 – восстановление, ремонт дамб и других гидротехнических сооружений на общую сумму более 215 миллионов рублей.