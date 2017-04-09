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Общество

Около Уссурийска расчистили заносы на реках

Глубина снятого слоя - до 2 метров
Фото: администрация Приморского края Фото: администрация Приморского края
Владивосток, воскресенье, 09 апреля , РИА Vladnews.

В Уссурийском городском округе Приморского края отремонтированы гидротехнические сооружения, что поможет избежать затопления близлежащих территорий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

Значительный объём работ выполнен в районе села Новоникольск. Там расчищена коса реки Раздольной, образованная в результате паводковых вод.

«С территории было вывезено более 40 тысяч кубометров песка и ила, нанесенных предыдущими дождевыми паводками, снятый слой в отдельных местах достигал двухметровой высоты. Такое препятствие затрудняло проходимость воды, а во время сильных осадков становилось причиной подтопления сельхозугодий на значительной площади», – рассказал начальник участка подрядной организации ООО «Бетон-Сервис» Константин Рыженков.

\Кроме этого, паводковые воды приводили к подмыванию противоположного берега реки Раздольной и изменению её русла на данном участке. Теперь, благодаря проведенной расчистке, подтопления сельхозугодиям на площади в 200 гектаров не грозит.

Также очищено от мусора, веток и углублено дно еще на двух проблемных объектах округа. В районе Борисовского моста для расчистки береговой черты реки подрядчику пришлось спилить около 100 кубометров сухостоя.

«Работы проводила специализированная организация, имеющая соответствующее разрешение. В дальнейшем выполненные мероприятия помогут избежать затопления территории почти на 800 гектарах», – подчеркнул директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края Александр Коршенко.

Руководитель ведомства отметил, что начатая в Уссурийском городском округе работа по защите от наводнений в прошлых годах позволила избежать затопления во время тайфуна «Лайонрок».

«Построенные гидротехнические сооружения защитили населённые пункты округа в прошлом году от разрушительного прошлогоднего наводнения, а продолжающиеся работы позволят решить эту проблему полностью», – уточнил Александр Коршенко.

В этом году на проектирование строительства новых дамб Уссурийскому городскому округу из краевого бюджета выделено порядка четырёх миллионов рублей.

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