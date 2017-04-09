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Культура

Во Владивостоке пройдет финал панъевропейского фестивального марафона

Мероприятие объединяет культуры Европы и Азии
Фото: ЗС ПК Фото: ЗС ПК
Владивосток, воскресенье, 09 апреля , РИА Vladnews.

Владивосток станет заключительной точкой третьего панъевропейского фестивального марафона "От Атлантики до Тихого океана", который стартовал в пятницу в Перми, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ЗС ПК.

Панъевропейский марафон - это международные конференции и "круглые столы", многочисленные выставки и презентации, конкурсы и концерты. Все это, по мнению организаторов, должно показать разнообразие культур народов, проживающих на Евразийском континенте.

Первый Марафон, который прошел три года назад, был приурочен к российскому Году культуры. Второй, посвященный Году литературы, стартовал в мае 2015 года во Владивостоке. Особенность третьего Марафона - его финальная часть, которая пройдет также и в Приморском крае, с участием представителей стран АТР в виде форума культур Большой Европы и стран Азии.

"Третий панъевропейский фестивальный марафон 2017-го года начинается в Перми, - рассказывает руководитель рабочей группы марафона, сенатор Совета Федерации Андрей Климов. - Первые мероприятия состоятся 7 апреля, далее участники отправятся в Португалию. А уже с 14 по 16 апреля события развернутся в культурной столице Европейского Союза этого года - городе Пафос на острове Кипр. Далее, 17 и 18 апреля - Хельсинки, 19 апреля - Москва и уже 20 апреля участники прилетят во Владивосток. Так марафон, вопреки антироссийским санкциям и антироссийской риторике, вновь объединит представителей разных стран и национальностей".

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