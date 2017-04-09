В Приморье начат набор в ​Российскую школу политики

Будут отобраны 30 человек

Владивосток, воскресенье, 09 апреля , РИА Vladnews.

Российская школа политики (РШП) начинает работу в Приморье. К обучению приглашаются жители края в возрасте от 18 до 30 лет, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу краевой администрации.

Как сообщили в департаменте по делам молодежи, в течение двух месяцев активные и инициативные молодые люди будут общаться с ведущими политиками и общественными деятелями, пройдут тренинги личностного и профессионального роста, познакомятся с работой органов государственной власти изнутри.

«Для участия в проекте будут отобраны только 30 человек со всего региона! Все получат сертификаты об окончании РШП в Приморском крае, а один, наиболее активный, выпускник будет рекомендован к участию в федеральном проекте “Российская школа политики”, где представит наш регион на международном уровне», – рассказали специалисты.

Чтобы участвовать в отборочном туре, необходимо в срок до 15 апреля включительно прислать на электронную почту pk_molprav25@mail.ru (в теме письма указать «РШП.ПК», а прикрепленные файлы озаглавить своей фамилией) пакет документов:

– заявку в свободной форме, содержащую ваши ФИО полностью, место работы и/или учебы, контактный телефон, адрес электронной почты, дату рождения, ответ на вопрос, почему вы хотите принять участие в проекте, фото и согласие на обработку персональных данных (в произвольной форме);

– эссе на одну из предложенных тем: «Место России в мире – какой должна быть эффективная внешняя политика страны в нестабильной обстановке?», «Развилки истории: возможные сценарии развития России на 10-летнюю перспективу», «Выборы 2018: мнения, оценки, прогнозы», «Мое место в будущем моей страны: как я вижу себя через 30 лет».

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8 (902) 063-78-00 (Вероника), 8 (908) 973-99-90 – Дмитрий.