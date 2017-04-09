Чиновники Приморья: Гражданам выдают слишком много дров

Новые нормы вступят в силу к следующему отопительному сезону

Владивосток, воскресенье, 09 апреля , РИА Vladnews.

Рабочая группа комитета по продовольственной политике и природопользованию поддержала поправки в региональный закон "Об использовании лесов в Приморском крае", сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ЗакСобрания региона.

В заседании приняли участие депутаты краевого парламента, представители прокуратуры, администрации края и органов местного самоуправления. На обсуждение рабочей группы был вынесен вопрос о внесении изменений, касающихся уменьшения нормативов заготовки гражданами древесины для отопления жилых домов.

С такой инициативой в краевой парламент обратилась Дума Дальнегорского городского округа. Напомним, что сейчас установлены следующие нормативы по обеспечению населения дровами: 20 кубометров в год на одно домохозяйство, в северных районах края - 30 кубометров. По мнению дальнегорских депутатов, для отопления достаточно 10, а в северных районах - 15 кубометров.

"На заседании рабочей группы был рассмотрен вопрос об изменении нормативов заготовки древесины, выделяемой гражданам на отопительный сезон. Мы планируем уменьшить их с 20 до 10 кубометров, а в северных районах с 30 до 15 кубометров. Большая часть глав муниципальных образований - 80% - поддерживают это предложение. Это позволит увеличить число граждан, которые смогут реализовать свое право на заготовку дров. Комитет подготовит данное изменение, и к следующему отопительному сезону оно будет действовать", - сказал председатель комитета по продовольственной политике и природопользованию Евгений Зотов.