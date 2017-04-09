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В Приморье скоро отключат отопление

Энергетики региона готовятся завершить отопительный сезон
Фото: Пресс-служба администрации Приморья Фото: Пресс-служба администрации Приморья
Владивосток, воскресенье, 09 апреля , РИА Vladnews.

Спасский и Михайловский филиалы КГУП «Примтеплоэнерго» уже начинают подготовку к новой зиме, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.

Как отметили на предприятии, завершающийся отопительный сезон характеризуется безаварийной штатной работой всех подразделений Спасского филиала КГУП «Примтеплоэнерго».

«Этому способствовала прошлогодняя интенсивная модернизация и ремонт оборудования, сетей теплоснабжения. Весь отопительный сезон филиал прошёл в штатном режиме, без каких-либо аварийных ситуаций. Нареканий к работе тепловиков как со стороны потребителей не поступало», – сообщил директор Спасского филиала Геннадий Шульга.

Руководитель филиала отметил, что подготовка к осенне-зимнему периоду 2017-18 годов фактически уже начата.

«По многим направлениям сотрудники предприятия уже производят необходимые работы, не дожидаясь остановки оборудования», – отметил он.

К осени этого года тепловики установят ещё две модульные котельные, заменят изношенные трубы и восстановят их изоляцию, чтобы максимально сократить теплопотери.

Отметим, что к зоне ответственности Спасского филиала КГУП «Примтеплоэнерго» относятся Спасский, Анучинский, Яковлевский и часть Черниговского района. Филиал включает в себя 60 котельных, общая численность обслуживающего персонала насчитывает около 1,4 тысячи человек.

Без серьёзных аварий прошёл сезон и Михайловский филиал КГУП «Примтеплоэнерго», который обеспечивает теплом Михайловский, Октябрьский, Пограничный, Ханкайский и Хорольский районы.

«В этот отопительный сезон никаких ситуаций, которые привели бы к остановке котельных более чем на четыре часа, не было», – подчеркнул директор филиала Михайловский Сергей Попов.

На повышение эффективности и надежности работы филиала сказался ввод в эксплуатацию 21 модульной котельной в прошлом году.

«Это позволило дополнительно филиалу взял на особый контроль обеспечение теплом детских садов. Наши специалисты вовремя находили и исправляли недостатки во внутренних системах этих учреждений, хотя к нашим обязанностям данная работа не относится. В результате мы смогли улучшить качество теплоснабжения дошкольных и других учреждений на 90%, не меняя режима работы», – уточнил руководитель филиала.

Кроме этого, внедрение новых технологий позволило минимизировать затраты на топливо, увеличить фонд заработной платы.

«В межотопительный сезон структурное подразделение установит еще девять новых модульных котельных, а также заменит ветхие сети, котельное оборудование. Уже сейчас на ряде объектов мы приступаем к ремонтным работам», – подчеркнул Сергей Попов.

В департаменте по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам отметили, что сейчас в крае запущены в эксплуатацию почти 70 автономных модульных котельных (АМК).

«Эти котельные просты в эксплуатации, не требуют большого штата обслуживающего персонала, быстро монтируются, для их монтажа нет необходимости вести большие подготовительные работы. Если говорить о цифрах, то эффект от ввода в эксплуатацию всех АМК в годовой оценке составит примерно 112 миллионов рублей, в том числе: экономия затрат на топливо – 49 миллионов рублей, экономия фонда оплаты труда – 45,5 миллионов рублей», – прокомментировала директор департамента Елена Пархоменко.

Напомним, сейчас отопительный сезон продолжается во всех 34 муниципалитетах Приморья. В крае работают 876 котельных, обеспечивающих теплом 1 709 социально значимых объектов и 14 565 жилых домов.

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