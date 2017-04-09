Страстная неделя-2017: что можно, а чего нельзя делать

"Расписание" праздничной недели

Владивосток, воскресенье, 09 апреля , РИА Vladnews.

Последняя неделя перед Пасхой считается Страстной. В 2017 году эта неделя выпадает на 10-15 апреля, все дни в ней считаются великими. Потому существует не только Великая суббота, но и Великий Понедельник и Великий Вторник. Рассмотрим подробно, чего нельзя делать и что можно в Страстную неделю в 2017 году, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Всю Страстную неделю, когда Христос приближался к своей смерти на кресте, верующие соблюдают самый строгий пост. Нельзя употреблять в пищу мясо, рыбу, яйца, молочные продукты, растительное масло. В Страстную неделю нельзя петь, танцевать, необходимо ходить на служения и максимально очиститься к светлому празднику Пасхи.

Отметим, что каждый день Страстной недели отведен для каких-либо дел по хозяйству.

Так, в Великий Понедельник нужно закончить все работы в жилище: покрасить, отремонтировать, вычистить.

Великий Вторник должен быть посвящен окончанию работ с одеждой: стирка, глажка, штопка.

В Великую Среду из дома выносили последний мусор, подготавливали яйца и все необходимое для крашения яиц (писанок).

В Чистый Четверг нужно искупаться, особенно это касается больных и слабых, так как вода ранним утром обладает целебной силой. Также в четверг начинают готовить пасхи (куличи). Считается, что перед замесом теста нужно помолиться, очистить душу и пространство, иначе пасхальные куличи не получатся. В Чистый четверг в церквях зажигают огонь, который нужно сохранить и донести до своего дома. Эта свеча будет весь год защищать дом от пожара.

В Страстную Пятницу условия поста становятся еще строже. В этот день нельзя ничего делать по дому, петь, танцевать, слушать музыку. Нельзя ничего есть в память о страданиях Христа. Вечером во время богослужений в церкви выносят Плащаницу.

Великая Суббота – самый хлопотный день для хозяек, так как нужно успеть приготовить все для пасхального застолья. В этот день продолжают красить яйца. По приметам, если яйцо с покрашенной скорлупой треснуло, то ее нельзя выбрасывать, а нужно опустить в речку.

После 40-дневного поста, когда душа и тело готовы принять радость Спасения, приходит Великое Воскресенье – день Пасхи 16 апреля 2017.