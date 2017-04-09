Серьезная авария произошла под Владивостоком 14:00, 09 апреля Серьезная авария произошла под Владивостоком (Фото)
Страстная неделя-2017: что можно, а чего нельзя делать 13:31, 09 апреля Страстная неделя-2017: что можно, а чего нельзя делать
9 апреля - Вербное воскресенье 12:31, 09 апреля 9 апреля - Вербное воскресенье
Новостная лента
Апрель, 09 воскресенье
14:14
РИА VladNews ждет ваших новостей!
14:14
В Приморье родители паникуют по поводу «готовящихся терактов» Эксклюзив
14:14
Супруга экс-губернатора Приморья возвращается во Владивосток
14:00
Серьезная авария произошла под Владивостоком Фото
13:31
Страстная неделя-2017: что можно, а чего нельзя делать
13:04
Началась работа по определению почетного гражданина Владивостока в 2017 году
12:31
9 апреля - Вербное воскресенье
12:04
Водитель-лихач погиб в Приморье Фото
11:44
Март в Приморье выдался экстремально теплым
11:17
Надеждинский район Приморья отмечает юбилей
10:42
Иностранцы написали диктант по русскому языку во Владивостоке Фото
10:17
Во Владивостоке с опережением расписания приземлится самолет из Москвы
09:48
Девять междугородних рейсов из Владивостока отменены
09:32
Гороскоп на 9 апреля
08:54
В Приморье тепло, без осадков
06:32
Что нужно знать, вступая в долевое строительство
04:06
Ученые: люди с детства любят супергероев
02:20
Танцевальный баттл в Приморье соберет молодежь со всего Дальнего Востока
00:38
Приморцев приглашают бесплатно пройти флюорографию
Апрель, 08 суббота
23:17
Ученые придумали вакцину от угрей
22:36
Злостный нарушитель ПДД во Владивостоке отправится за решетку на 15 суток
21:04
Учёные выяснили причину каннибализма древних людей‍
20:26
Приморец спровоцировал серьезное ДТП в пригороде Владивостока Фото
19:15
Как «сове» стать «жаворонком» - выяснили ученые
18:02
Приморец обокрал свою соседку
17:33
В центре Стокгольма грузовик врезался в толпу
16:54
За регистрацию 10 иностранцев в своем доме приморец может попасть за решетку на три года
16:21
Google будет проверять новости на достоверность
15:50
Врачи рассказали приморцам о методах борьбы с депрессией
15:15
Во Владивостоке стартовал «Велосезон-2017» Фото
14:45
За сутки в Приморье зарегистрировано более 70 аварий
14:02
Опасные игры затеяли подростки из Владивостока Фото
13:42
Первый в России ПТС на подержанный автомобиль с отметкой «ЭРА-ГЛОНАСС» выдан в Приморье
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4111 (50) от 07 апреля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Что за прелесть эта провинция. В Японии
Дороги острова Русского: только благоустройство
Как стать участником «Бессмертного полка»
Жители Приморья подарили океанариуму капризный мячик с хвостиком
Пропусти велосипедиста. Он проедет очень быстро
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Общество

Страстная неделя-2017: что можно, а чего нельзя делать

"Расписание" праздничной недели
Фото: Depositphotos/WDGPhoto Фото: Depositphotos/WDGPhoto
Владивосток, воскресенье, 09 апреля , РИА Vladnews.

Последняя неделя перед Пасхой считается Страстной. В 2017 году эта неделя выпадает на 10-15 апреля, все дни в ней считаются великими. Потому существует не только Великая суббота, но и Великий Понедельник и Великий Вторник. Рассмотрим подробно, чего нельзя делать и что можно в Страстную неделю в 2017 году, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Всю Страстную неделю, когда Христос приближался к своей смерти на кресте, верующие соблюдают самый строгий пост. Нельзя употреблять в пищу мясо, рыбу, яйца, молочные продукты, растительное масло. В Страстную неделю нельзя петь, танцевать, необходимо ходить на служения и максимально очиститься к светлому празднику Пасхи.

Отметим, что каждый день Страстной недели отведен для каких-либо дел по хозяйству.

Так, в Великий Понедельник нужно закончить все работы в жилище: покрасить, отремонтировать, вычистить.

Великий Вторник должен быть посвящен окончанию работ с одеждой: стирка, глажка, штопка.

В Великую Среду из дома выносили последний мусор, подготавливали яйца и все необходимое для крашения яиц (писанок).

В Чистый Четверг нужно искупаться, особенно это касается больных и слабых, так как вода ранним утром обладает целебной силой. Также в четверг начинают готовить пасхи (куличи). Считается, что перед замесом теста нужно помолиться, очистить душу и пространство, иначе пасхальные куличи не получатся. В Чистый четверг в церквях зажигают огонь, который нужно сохранить и донести до своего дома. Эта свеча будет весь год защищать дом от пожара.

В Страстную Пятницу условия поста становятся еще строже. В этот день нельзя ничего делать по дому, петь, танцевать, слушать музыку. Нельзя ничего есть в память о страданиях Христа. Вечером во время богослужений в церкви выносят Плащаницу.

Великая Суббота – самый хлопотный день для хозяек, так как нужно успеть приготовить все для пасхального застолья. В этот день продолжают красить яйца. По приметам, если яйцо с покрашенной скорлупой треснуло, то ее нельзя выбрасывать, а нужно опустить в речку.

После 40-дневного поста, когда душа и тело готовы принять радость Спасения, приходит Великое Воскресенье – день Пасхи 16 апреля 2017.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Началась работа по определению почетного гражданина Владивостока в 2017 году
13:04, 09 апреля 2017 Началась работа по определению почетного гражданина Владивостока в 2017 году

Выбраны ответственные лица комиссии

9 апреля - Вербное воскресенье
12:31, 09 апреля 2017 9 апреля - Вербное воскресенье

Как отметить праздник

Март в Приморье выдался экстремально теплым
11:44, 09 апреля 2017 Март в Приморье выдался экстремально теплым

ЧС не было

Надеждинский район Приморья отмечает юбилей
11:17, 09 апреля 2017 Надеждинский район Приморья отмечает юбилей

9 апреля муниципальному району исполняется 80 лет

Во Владивостоке с опережением расписания приземлится самолет из Москвы
10:17, 09 апреля 2017 Во Владивостоке с опережением расписания приземлится самолет из Москвы

Рейс SU-1702

Девять междугородних рейсов из Владивостока отменены
09:48, 09 апреля 2017 Девять междугородних рейсов из Владивостока отменены

Расписание

Гороскоп на 9 апреля
09:32, 09 апреля 2017 Гороскоп на 9 апреля

Не сидите в четырех стенах