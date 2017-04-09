9 апреля - Вербное воскресенье

Как отметить праздник

Владивосток, воскресенье, 09 апреля , РИА Vladnews.

Вербное воскресенье приходится в 2017 году на 9 апреля. В последние дни веточки вербы можно купить на каждом углу, и они появились почти в каждом доме. Для многих это просто народная традиция и дань наступившей весне. Но смысл праздника гораздо глубже. О Вербном воскресенье и о том, как его отмечать, рассказал настоятель Храма Святых бессребренников и чудотворцев Космы и Дамиана (Благовещения Пресвятой Богородицы) в Шубине Александр Борисов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МК.

- В воскресенье, которое у нас называется Вербным, празднуется дата входа Господнего в Иерусалим. Приближаются последние дни земной жизни Господа. Скрывая до сих пор свою миссию, на этот раз он сделал все явным: повелел ученикам найти осла, сел на него и въехал в город.

При этом в городе уже ждали, что Спаситель явится в город, потому что было такое пророчество. И уже проведали о том, что Христос воскресил человека, который умер 4 дня назад.

Это чудо воодушевило народ, но пророка, умеющего воскрешать мертвых, ожидали в облике воина, на коне, с оружием и в доспехах. Ожидали, что он провозгласит себя правителем, начнет национально-освободительное движение. Христос же предпочел въехать на мирном ослике, рабочей домашней скотинке, чтобы показать: Он — царь Мира, а не войны.

Народ встречал его доступной тогда почестью — пальмовыми ветвями. У нас, в России, эти пальмовые ветви символизируются веточками вербы — теми растениями, которые пробуждаются одними из первых в нашей климатической полосе.

В этом празднике есть момент глубокого трагизма: Иисус идет навстречу своим последним дням, навстречу Голгофе и распятию. Первосвященники не смогут поверить, что подлинный Мессия пришел в город не как грозный воитель, победоносный полководец, а въехал скромно на ослике. Они не признают его и позволят распять.

В этом и содержится основной пафос христианства: служение не роскоши, славе и почету, не грубой силе, а — служение миру и добру. Христианство — это власть, которая взята Богом не путем оружия и насилия, а путем мира, любви, беседы. В этом и есть главное содержание Вербного воскресенья.

- Когда Христос въезжал в Иерусалим — он знал, что будет распят?

- Конечно, он сказал об этом ученикам несколько раз: что будет предан, убит, и воскреснет. Однако ученики этого не поняли и восприняли, как метафору, иносказание.

- Но очень сложно понять обычному человеку: зачем Христос ехал туда, где будет распят, и зная о неминуемой казни. Как объяснить это? Зачем он идет на распятие?

- Он идет на распятие, чтобы утвердить образ Мессии — не как воинственного победителя, силой оружия захватывающего власть, а как того, кто идет без оружия, но с духовной силой, которая обращает людей к добру. Своей казнью Бог показал, что разделяет всю человеческую жизнь с ее страданиями: бедностью, преследованиями, разделяет с нами самую смерть, причем проходит ее страшно, мучительно. Но потом побеждает смерть! Он воскресает, показав нам, что жизнь вечна. В этом главный смысл Вербного Воскресенья, Пасхи и всего христианства. Без бессмертия и веры в воскрешение христианства бы не было.

- Как правильно отметить Вербное воскресенье?

- Лучше всего почитать Евангелия или хотя бы их последние страницы, повествующие об этих последних днях в земной жизни Бога. Прийти в храм, побыть на богослужении, послушать проповедь — это самое главное. А веточки вербы самому ломать не обязательно: они будут в продаваться в храмах, как форма пожертвования, и перед храмами бабушки будут продавать. Веточка вербы в этот день - как символ того, что народ приветствует Мессию, идущего на свои страдания ради того, чтобы мы все узнали о вечной жизни.

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Таково мнение священника. А согласно старинной русской традиции, веточки вербы срезали заранее, до Вербного воскресенья, и ставили в воду, чтобы они успели распушиться. А утром в этот день, перед походом в церковь, православные слегка хлестали этими веточками друг друга и своих детей, приговаривая: «Верба хлёст, бей до слёз. Не я бью, верба бьёт. Будь здоров, как верба». Считалось, что этот удар прутиком с расцветшими пуховыми цветками принесет удачу, спасение от хворей и материальное благополучие. А потом православные хранили эти веточки вербы весь год, украсив ими иконы и другие уголки в доме.

Современные священники не считают эту традицию обязательной, но и не видят в ней ничего дурного.