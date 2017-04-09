Началась работа по определению почетного гражданина Владивостока в 2017 году

Выбраны ответственные лица комиссии

Владивосток, воскресенье, 09 апреля , РИА Vladnews.

Организационное заседание комиссии по рассмотрению документов на присвоение звания «Почетный гражданин города Владивостока» состоялось в Думе города Владивостока 7 апреля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства. Был избран председатель комиссии, заместитель председателя и секретарь. По итогам голосования председателем комиссии избран депутат Думы города Владивостока Дмитрий Легкий, заместителем председателя – почетный гражданин города Владивостока Антонина Алексашкина, секретарем - начальник управления муниципальной службы и кадров Татьяна Грачева.

Также был утвержден график работы комиссии. Очередное заседание комиссии состоится 25 апреля текущего года. На заседании комиссия рассмотрит поступившие в Думу города Владивостока документы на присвоение звания «Почетный гражданин города Владивостока».

Напомним, звание «Почетный гражданин города Владивостока» учреждено в целях признания выдающихся заслуг граждан перед городом Владивостоком, поощрения их деятельности, направленной на пользу города, обеспечение его благополучия и процветания. Основанием для присвоения почетного звания являются: достижения в государственной, производственной, научно-исследовательской, социально-культурной, общественной, благотворительной и иной деятельности, способствующей улучшению условий жизни населения, социально-экономическому развитию города Владивостока; общепризнанный личный вклад в дело подготовки высококвалифицированных кадров, воспитание подрастающего поколения, духовное и нравственное развитие общества, поддержание законности и правопорядка; проявление личного мужества и героизма на благо города Владивостока.

Ежегодно звание «Почетный гражданин города Владивостока» присваивается одному гражданину из числа представленных кандидатов.