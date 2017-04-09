Иностранцы написали диктант по русскому языку во Владивостоке

Фотоотчет - как это было

Владивосток, воскресенье, 09 апреля , РИА Vladnews.

8 апреля в рамках всемирной акции по проверке грамотности «Тотальный диктант» во Владивостоке иностранные студенты, изучающие русский язык, попробовали свои силы в знании языка Пушкина и Толстого, сообщает корреспондент РИА VladNews, побывавший на мероприятии. Стоит отметить, что иностранцы принимают участие в акции уже второй год подряд.

Тотальный диктант писали все желающие 8 апреля в 15:00. Участники выполнили тест из нескольких заданий с уровнем сложности от начального до продвинутого, а также написали небольшой отрывок из основного текста диктанта.