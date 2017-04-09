В аэропорту Владивостока сегодня, 9 апреля, ожидается прибытие раньше времени, определенного расписанием, самолета из Москвы, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на оперативное табло аэропорта. Борт Airbus 330-300 компании "Аэрофлот" вылетел из аэропорта Шереметьево. Ожидается, что самолет рейса SU-1702 прибудет минимум на 15 минут раньше (стандартное время по расписания - 12:10 по Владивостоку).
Во Владивостоке с опережением расписания приземлится самолет из Москвы
Рейс SU-1702Владивосток, воскресенье, 09 апреля , РИА Vladnews.
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