Во Владивостоке с опережением расписания приземлится самолет из Москвы

Рейс SU-1702

Владивосток, воскресенье, 09 апреля , РИА Vladnews.

В аэропорту Владивостока сегодня, 9 апреля, ожидается прибытие раньше времени, определенного расписанием, самолета из Москвы, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на оперативное табло аэропорта. Борт Airbus 330-300 компании "Аэрофлот" вылетел из аэропорта Шереметьево. Ожидается, что самолет рейса SU-1702 прибудет минимум на 15 минут раньше (стандартное время по расписания - 12:10 по Владивостоку).