Как спасти детеныша тюленя в Приморье

Меры безопасности для животного и человека, куда звонить

Владивосток, воскресенье, 09 апреля , РИА Vladnews.

В марте-апреле на побережье Приморья можно встретить тюленят, родившихся этой весной или в конце февраля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду. Если тюлень выбрался на сушу, это не обязательно значит, что он болен.

Тюлени проводят часть жизни на суше, часть - в воде. Они выбираются на берег, чтобы отдохнуть, согреться, высохнуть. Однако, некоторые тюлени, находящиеся на суше, действительно нуждаются в медицинской помощи.

Специалисты реабилитационного центра «Тюлень» напоминают, если вы встретите на берегу тюленёнка, которому нужна помощь, пожалуйста, не бросайте его погибать. Чтобы спасти щенка тюленя, необходимо выполнить следующие действия:

ЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ

Не надо пытаться вернуть малыша «обратно в воду». Он сможет сделать это сам. Если тюлень уже не может и не хочет уплывать, ему не надо «помогать»: этим вы скорее всего убьёте обессилевшее и изголодавшееся животное. Наоборот, попытайтесь отсечь его от моря!

Не согревайте его и не пытайтесь кормить: молоко - яд для тюленей, а рыбу они в этом возрасте ещё не едят.

Не шумите и не пугайте животное. Чем тише и спокойнее в месте, где вы дожидаетесь помощи специалистов, тем лучше.

Ни в коем случае не помещайте щенка в ёмкость с водой.

Для собственной безопасности не гладьте тюленя: его укусы опасны для человека. Попавшая в кровь слюна морского млекопитающего может вызвать тюлений микоплазмоз.

ЧТО ДЕЛАТЬ

Свяжитесь с сотрудниками реабилитационного центра, сообщите им о найденном тюленёнке и по возможности оставайтесь с ним до прибытия спасателей, оберегая от собак.

Если на детёныше есть сети, нефть, верёвки, посторонние предметы, постарайтесь освободить его от них.

Дождитесь приезда специалистов, обеспечивая животному тишину и покой.

Если вы решите эвакуировать тюленёнка самостоятельно, то непременно выполните инструктаж специалистов.

КУДА ЗВОНИТЬ

О попавших в беду тюленях следует незамедлительно сообщать специалистам центра «Тюлень», который базируются в Тавричанке.

Звонить по следующим телефонам: 8 (914) 663-51-01, 276-51-64 или 8 (924) 241-07-88 (Дайвинг-клуб «Sea Frogs»).

Сотрудники приедут на вызов в любую точку Приморского края и окажут необходимую помощь животному.