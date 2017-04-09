Март в Приморье выдался экстремально теплым

ЧС не было

Владивосток, воскресенье, 09 апреля , РИА Vladnews.

Минувший март оказался экстремально тёплым, сухим в северной половине Приморского края и более влажным на юге, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

Средняя месячная температура воздуха оказалась выше средних многолетних значений на 1,1–3,7 градуса. Температура воздуха ночью в первой декаде составляла −7…−12 °С, с кратковременным возвратом к зимним значениям — до −25…−30 °С в центральных районах края; в дальнейшем −2…−7 °С, на побережье временами 0…+2 °С. Днём в первой декаде температура составляла −1…−6 °С, в дальнейшем воздух прогревался до +4…+9 °С, в отдельные дни во второй половине месяца — +11…+13 °С.

Во Владивостоке 19 марта максимальная температура воздуха достигла +9,8 °С — был перекрыт абсолютный максимум этого дня +9,4 °С, наблюдавшийся в 1959 году. Осадков в марте на большей территории Приморья выпало меньше климатической нормы и около неё, в южной половине местами до 200 % от нормы. Умеренные, местами сильные осадки прошли 13–14 марта.

Значительных ухудшений погоды и опасных явлений в марте не наблюдалось. Из неблагоприятных явлений в крае отмечался сильный северный, северо-западный ветер и гололёдные явления (отложения мокрого снега).