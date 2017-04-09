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Общество

Ученые: люди с детства любят супергероев

Проведен эксперимент
Фото: hr-portal.ru Фото: hr-portal.ru
Владивосток, воскресенье, 09 апреля , РИА Vladnews.

Ученые Университета Киото сообщили, что мозг человека настроен так, чтобы определять героизм и сочувствовать справедливости с возраста 6 месяцев, сообщает РИА VladNews  со ссылкой на Актуальные Новости. По итогам исследования, проведенного в Японии, дети могут инстинктивно отличать героев и злодеев.

До того, как младенцы научатся говорить их могут привлекать героически персонажи, защищающие слабых, поскольку стремление к справедливости – врожденное качество человека. По итогам ряда экспериментов, во время которых детям показывали анимацию одного персонажа, преследующего другого, пока за ними наблюдает третий. В одной версии анимации посторонний персонаж вмешивается, тогда как в иной – двигается в ином направлении.

Когда малышам показали реплики этих персонажей, они чаще выбирали того, который повел себя героически. Ученые объясняют это тем, что у детей и взрослых есть бесконечное стремление к историям о супергероях в популярной культуре. На сегодня рынок комиксов в США показывает оборот в размере $900 млн, а тысячи посещают интернациональные мероприятия, среди которых одним из наиболее известных остается Comic-Con. 

Исследователи подчеркивают, что само понимание принципа героизма – сложная процедура, поскольку вначале нужно различить различные роли и понять их взаимодействие. При этом младенцы, не умеющие говорить, не должны получать какие-либо пояснения от взрослых, поэтому они могут только разбираться в ситуации, основываясь на своих инстинктах.

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