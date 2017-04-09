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Культура

Танцевальный баттл в Приморье соберет молодежь со всего Дальнего Востока

Конкурс пройдет с 13 по 15 апреля
Фото: Администрация Приморского края Фото: Администрация Приморского края
Владивосток, воскресенье, 09 апреля , РИА Vladnews.

Дальневосточный студенческий танцевальный конкурс «Реверанс – 2017» пройдет в Приморье с 13 по 15 апреля, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как сообщили в краевом департаменте по делам молодежи, в мероприятии примут участие лучшие танцевальные коллективы и отдельные исполнители Дальневосточного федерального округа.

Оценить мастерство молодых танцоров смогут все желающие на гала-концерте, который состоится 15 апреля на сцене концертного зала FescoHall во Владивостоке. Начало мероприятия – в 18.00. Для участия в финальном выступлении конкурса будут отобраны лучшие из лучших.

«Конкурсный просмотр станет отборочным туром для получения возможности попасть в состав делегации Приморского края на фестиваль “Российская студенческая весна 2017”, который в этом году пройдет с 15 по 20 мая в Туле, а гала-концерт фестиваля состоится на главной сценической площадке страны – в Государственном Кремлевском Дворце. Конкурс “Реверанс” – это великолепный шанс показать свое искусство тем, кто может это оценить по-настоящему, это возможность пообщаться с сотней коллег-единомышленников и получить незабываемые впечатления», – рассказал директор департамента Александр Кайданович.

Билеты на гала-концерт можно приобрести в кассах FescoHall. Телефон для справок: 8 (423) 251-78-38.

Отметим, организаторами конкурса «Реверанс» выступили Творческий центр Дальневосточного федерального университета совместно с департаментом по делам молодежи Приморского края. Конкурс проходит в рамках краевого фестиваля «Студенческая весна – 2017».

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