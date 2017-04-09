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Приморцев приглашают бесплатно пройти флюорографию

Месячник по борьбе с туберкулезом
Фото: Администрация Приморского края Фото: Администрация Приморского края
Владивосток, воскресенье, 09 апреля , РИА Vladnews.

В Приморском крае продолжается месячник по борьбе с туберкулезом. Врачи призывают приморцев найти время и пройти флюорографическое обследование.

Как сообщили в департаменте здравоохранения, сделать флюорографию можно бесплатно при наличии полиса ОМС в любой государственной поликлинике Приморья.

«Единственная возможность узнать о туберкулезе на ранней стадии, когда зачастую отсутствуют какие-либо симптомы, – вовремя, один раз в году, пройти флюорографическое обследование», – говорят в департаменте здравоохранения.

Отметим, несмотря на усилия специалистов, эпидемиологическая ситуация по тубзаболеванию в Приморье остается сложной.

«Мы отмечаем снижение роста заболеваемости туберкулезом, но климатические особенности региона не позволяют сделать это значительно», – говорят специалисты.

Только с начала года благодаря флюорографическим осмотрам были выявлены более 200 человек с активным и неактивным туберкулезом.

Большая работа по своевременному выявлению этого заболевания ведется врачами Находкинской городской центральной больницы. Впервые свой диагноз в прошлом году услышали 2 468 находкинцев.

«Не стоит бояться флюорографии. Медицина не стоит на месте, и сегодня оборудование совсем не такое, как 20-30 лет назад», – говорят специалисты.

Так, в поликлинике Находкинской городской больницы на Пирогова, 5, в прошлом году был установлен цифровой аппарат российского производства, выпущенный в ноябре 2015 года. Среди преимуществ оборудования, которое обошлось медучреждению в 7,5 миллионов рублей, – минимальное радиационное воздействие на пациента, лучшее разрешение и дополнительные технические возможности, делающее диагностику более качественной. Цифровые изображения хранятся в базе шесть лет. Главное – благодаря высокой производительности оборудования врачи могут обслуживать больше пациентов. И теперь за смену через кабинет проходит до 100 человек.

«Сделать флюорографию можно без лишней траты времени. Если вы имеете полис ОМС и прикреплены к нашему медицинскому учреждению, то обследование можете пройти в день обращения самостоятельно, по направлению регистратора лечебно-профилактического учреждения или лечащего врача. Без обращения в регистратуру можно проходить с паспортом и полисом ОМС прямо во флюорографический кабинет», – уверяет заместитель главного врача Находкинской городской больницы по поликлинической работе Ирина Недбайло.

Флюорографический кабинет находится в поликлиническом корпусе № 1 Городской больницы №1» на Пирогова, 5, кабинет № 12. Он работает с 8.00 до 14.00.

Это обследование также проводится в поликлинике №2» на Портовой, 25, – с 8.00 до 11.30, в поликлинике №1 в Почтовом переулке, 3, – с 9.00 до 12.00 и в Городской больнице №2 (поселок Южно-Морской, улица Гайдамакская,14) – с 9.00 до 11.30. 

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