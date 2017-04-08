Ученые придумали вакцину от угрей

На сегодняшний день существует масса методов, которые применяются в борьбе против угревой сыпи

Владивосток, суббота, 08 апреля , РИА Vladnews.

Американские ученые работают над первым в мире косметическом средством, способным избавляться от угрей и предотвращать их появление вовсе, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VistaNews.

На сегодняшний день существует масса методов, которые применяются в борьбе против угревой сыпи. Как показывает многолетняя практика, ни одно из средств не является эффективным. Подростки со всего мира продолжают страдать от этой проблемы. Для многих детей угри становятся целой катастрофой, способной разрушать нормальное существование в обществе.

Ученые из Калифорнийского университета создали уникальное средство, которое может избавить подростков от этой проблемы навсегда. Исследования показывают, что основной причиной появления угревой сыпи являются бактерия P.Acnes, которые живут в клетках кожи лица каждого человека. Проблема в том, что уничтожать ее нельзя, так как она изначально полезна для организма. Тесты показали, что в некоторых клетках случаются патогенные изменения, а именно возникают антитела для борьбы с вредными белками. Они и вызывают воспаление на лице и угри. Новое средство, по заявкам ученых, будет воздействовать на кожу таким образом, чтобы устранять вспышки еще до появления прыщей.

На сегодняшний день испытания вакцины были проведены на отдельных участках кожи, взятых для анализа биопсии. В ближайшем будущем средство должно пройти тесты на участках кожи лица реальных людей. Пока вакцина не создана окончательно, эксперты дают несколько рекомендаций тем, кто столкнулся с этой проблемой. Обязательно нужно регулировать рацион питания. Каждый день нужно есть фрукты и овощи, а также другие продукты, где содержится большое количество витаминов.